كانتي: استمتعت بمركزي الجديد مع ساري

كانتي يسترجع تجربة الموسم الماضي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى نجولو كانتي نجم وسط تشيلسي استمتاعه بتجربة اللعب في يمين الوسط رفقة ماوريتسيو ساري المدرب السابق للبلوز والحالي ليوفنتوس، عوضاً عن مركزه المعتاد كارتكاز دفاعي.

وقال كانتي لياهو سبورتس:"الجور الجديد نبع من نظام 4-3-3 الخاص بنا، حيث وجدت نفسي ألعب في وجود لاعب واحد في المركز رقم 6 واثنين في المركز رقم 8".

وأضاف:"بتكرار أنماط اللعب في التدريبات والمباريات وبنصائح المدرب أعتقد أني نجحت في التأقلم".

وأوضح:"أحببت هذا المركز، فهو يسمح لي بالمشاركة في الهجوم والحصول على دور حين يتقدم الفريق، هناك ضغط أعلى ولكني أحبه".

ويخوض نجم الوسط الفرنسي البالغ من العمر 28 عاماً موسمه الرابع بقميص البلوز.

يذكر أن ساري انتقل لتدريب يوفنتوس الإيطالي بعد عام واحد في قيادة تشيلسي، فاز خلاله بلقب الدوري الأوروبي على حساب آرسنال في النهائي.