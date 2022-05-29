مطربة حفل نهائي أبطال أوروبا تنشر تغريدة مثيرة للجدل وتقوم بحذفها!

المغنية الأمريكية تعبر عن غضبها من جماهير نهائي دوري الأبطال

نشرت المغنية الأمريكية كاميلا كابيلو تغريدة مثيرة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك بعد أن قامت بالغناء في حفل نهائي دوري أبطال أوروبا.

كاميلا أحيت الحفل الذي سبق نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس، بين فريقي ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي.

أحداث شغب عكرت أجواء نهائي دوري الأبطال

تسببت أحداث شغب بين الجماهير والأمن الفرنسي، في تأجيل انطلاق المباراة حوالي 36 دقيقة كاملة، بسبب اقتحام عددًا من الجماهير للملعب الذي استضاف النهائي الأوروبي.

وقام حوالي 15 ألف مشجع من جماهير الفريقين، باقتحام الملعب عن طريق الأسوار المحيطة بالملعب، مما دفع الأمن الفرنسي للتصدي لهم، لتقع عددًا من الإصابات.

وكشفت التقارير الصحفية عن إصابة حوالي 174 مشجعًا، بالإضافة إلى اعتقال 68 آخرين، إثر أحداث الفوضى التي شهدها محيط ملعب المباراة.

ماذا جاء في تغريدة كاميلا؟

ونشرت المغنية الأمريكية تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تعبر فيها عن غضبها من سلوك الجماهير في المباراة، بتجاهل أغانيها هي وفرقتها، وغناء أغاني لفرق أخرى.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "لا أستطيع أن أصدق أن الناس كانوا يغنون أغاني لفرقهم بصوت عالي أثناء غنائي، أنا وفريقي عملنا بلا كلل لفترة طويلة من أجل تقديم هذا العرض الجيد!".

وقامت بعدها المغنية كوبية الآصل بحذف التغريدة التي نشرتها، ولاقت تفاعل كبير بين متابعيها.

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