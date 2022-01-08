كاميرون 2002 | أزالوا الأكمام فأرعبوا العالم!

تخيل نفسك لاعباً خصماً لباتريك مبوما في تلك الصورة بالأعلى، عضلات نافرة وبنية هائلة في قميص صمم خصيصاً لإبراز تلك الكتلة العضلية المميزة للأسود غير المروضة، بالتأكيد سيساورك الشك في مدى مقدرتك على التفوق على هذا الخصم.

في 2002 قامت شركة "بوما" الألمانية للملابس الرياضية بسبق فريد من نوعه عندما صممت قميصاً دون أكمام لمنتخب الكاميرون لخوض غمار أمم إفريقيا 2002 وكأس العالم بنفس السنة.

الهدف من القميص كان الاحتفاء بالجيل الذهبي الذي ضم ريجبورت سونج، باتريك مبوما، مارك فيفيان فوي، سالومون أوليمبي، صامويل إيتو، وغيرهم، ولذا كان البحث عن تصميم مبتكر وفريد من نوعه.

القميص كان حديث إفريقيا والعالم بعد أن اكتسحت به الكاميرون مالي في أمم إفريقيا وفازت باللقب دون أن تستقبل حتى هدفاً وحيداً، وفازت بكل مبارياتها وصولاً إلى نهائي حيث تفوقت على السنغال بركلات الترجيح.

1984 🏆

1988 🏆

2000 🏆

2002 🏆

2017 🏆



One week left until we kick off with #AFCON2021 ⚽️ Who will be watching Cameroon - Burkina Faso on January 9th? #AFCON2021 #AFCON #AfricaCupOfNations pic.twitter.com/2bfwIqD8pB — Samuel Eto'o (@SamuelEtoo) January 2, 2022

بعد التتويج القاري، حان الدور على مونديال كوريا واليابان، ولكن "فيفا" لم يكن سعيداً بتصميم "بوما"، فقرر منع القميص من الظهور في كأس العالم، ووصفه المتحدث الرسمي للاتحاد الدولي وقتها كيث كوبر بأنها بدلات وليس قميص للعب الكرة.

انصاعت بوما للقرار وعدلت في القميص، فأضافت أكمام سوداء، ليفقد رونقه وسحره، وتخرج الكاميرون من الدور الأول رغم جمع أربع نقاط من الفوز على السعودية والتعادل مع أيرلندا، ولكن الخسارة من ألمانيا كانت مكلفة.

هل توقفت الحرب بين الكاميرون وبوما من جهة وفيفا على الجهة الأخرى؟ لا، بعد عامين عادت الشركة الألمانية بتصميم آخر مثير للجدل لترتديه الأسود غير المروضة في أمم إفريقيا 2004 بتونس.

هذه المرة ارتدت الكاميرون طقماً من قطعة واحدة! نعم، كبدلة الغطس تماماً، وهو ما أثار حنق رئيس "فيفا" جوسيب بلاتر وخرج مهاجماً التصميم، ولكن لا حياة لمن تنادي، لعب الفريق بالقميص في البطولة، ولكن لم يكن له نفس التأثير كسابقه وخرج من ربع النهائي.

20 عاماً بعد تلك الأحداث تستضيف الكاميرون البطولة وهي ترتدي تصميماً من شركة "لي كوك سبورتيف" الفرنسية يعد "تقليدياً" قياساً بجنون 2002 و2004، فهل يكون فأل حسن على أصحاب الأرض؟