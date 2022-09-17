كامبوس: من يملك مبابي ونيمار لا يفكر في ديمبيلي.. وهذا موقفي من ميسي

المدير الرياضي لباريس سان جيرمان يتحدث عن العديد من الأمور

منذ وصوله إلى فريق العاصمة الفرنسية يونيو الماضي، لم يتحدث المدير الرياضي لباريس سان جيرمان لويس كامبوس كثيرًا، ويؤثر دائمًا البقاء في الظل.

ولكن بعد نهاية موسم انتقالات معقد، آن الأوان ليتحدث كامبوس عن العديد من الملفات.

إشادة بجالتييه

وقال كامبوس في تصريحات لشبكة "آر إم سي": "منذ اللحظة الأولى دعاني الرئيس للانضمام لهذا المشروع، تواصلت فورًا مع كريستوف جالتييه وقلت إن هذه هي الإجابة المثالية، إنه يعرف الأمور بشكل جيد، لست في حاجة للحديث الكثير معه لأنني أعرفه وأعرف ما يريد".

وأضاف: "جالتييه منفتح لتعلم كافة الطرق، يملك الأفكار التي يستطيع بها إيجاد الحلول للمشكلات، هذا هو الشيء الذي أحبه للغاية فيه، الأندية التي تفوز بالألقاب المهمة هي الأندية التي يتم فيها العمل بشكل جماعي".

عن ديمبيلي.. وميسي

ونفى كامبوس أن يكون قد فكر في انتداب عثمان ديمبيلي من برشلونة، مؤكدًا أنه "رغم إعجابه به وبطريقته في الهجوم، إلا أننا نملك كيليان مبابي ونيمار، ومع ميسي لدينا ثلاثي مميز يمكن وضع مبابي فيه كمهاجم صريح".

بذكر الأرجنتيني ليونيل ميسي، قال كامبوس: "سعيد بالعمل معه، لقد استفسرت عن الموقف حيال بقائه لمدة أطول خلال سنواتي الثلاثة في باريس سان جيرمان".