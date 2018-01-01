كامبوس: مبابي أفضل من رونالدو ومستقبله في ريال مدريد

لويس كامبوس المدير الرياضي السابق في صفوف نادي موناكو يتوقع انتقال كيليان مبابي لصفوف ريال مدريد بالمستقبل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

توقع لويس كامبوس المدير الرياضي السابق لنادي موناكو أن ينتقل النجم الفرنسي كيليان مبابي لصفوف ريال مدريد في المستقبل.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ضمن حوارًا لصالح "تيلي فوت" وأكد خلاله أن مبابي قادرًا على الحصول على الكرة الذهبية.

وقال كامبوس:"مبابي يقدم مستويات رائعة في كرة القدم، وأراه دومًا في أعلى المراتب، يمكنني أن أتوقع رؤيته في ريال مدريد قريبًا، لأنهم دومًا ما يضمون النجوم العظماء".

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وأضاف: "يمكنني أن أتخيل نفسي في ملعب سانتياجو برنابيو بالمستقبل أشاهد مبابي بقميص ريال مدريد من المدرجات وأتمتع بما يقدمه لنا".

وأكمل: "في الوقت الحالي هو أكثر حسمًا من نيمار، وربما يكون أفضل من رونالدو عندما كان في نفس عمره، بكل تأكيد سيحقق الكرة الذهبية في المستقبل".

جدير بالذكر أن مبابي كان قد حقق كأس العالم مع منتخب فرنسا هذا الموسم ونال جائزة أفضل لاعب شاب من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في نسختها الأولى.