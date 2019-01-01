كامبل لجماهير أرسنال: لا تنخدعوا بالأسماء ولدينا 10 لاعبين لا يستحقون القميص

كيفين كامبل نجم فريق أرسنال السابق يطالب الجماهير ألا تنخدع في أسماء نجوم المدفعجية ويحث الإدارة على تصفية الفريق ممن لا يستحقون التواجد فيه.

فيسبوك تويتر علي رفعت

فتح كيفين كامبل نجم فريق أرسنال السابق النار على نجوم المدفعجية عقب النتائج السلبية التي تعرض لها الفريق خلال الأسبوع الأخير.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كامبل وأكد خلالها أن أرسنال في حاجة لتجديد الدماء من أجل العودة للمنافسة على البطولات الكبيرة.

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وقال كامبل: "أعتقد أنه هناك تقريبًا 10 من لاعبي أرسنال ليسوا جيدين بالشكل الكافي من أجل التواجد في صفوف الفريق، على الإدارة أن تعيد النظر في تواجدهم".

وأضاف: "أنا لا ألوم موستافي على ما حدث أمام كريستال بالاس، لأنني أعتقد أنها مشكلة الفريق كاملًا، رغم أنه وقع في خطأ فردي".

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وأكمل: "لا يجب على الجماهير أن تنخدع في الأسماء التي تتواجد على ظهر قمصان الفريق، انظروا لولفرهامبتون، لم يعرف أحد أسمائهم في بداية الموسم".

جدير بالذكر أن أرسنال كان قد عانى من خسارة ثقيلة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد أمام فريق ولفرهامبتون هذا الأسبوع بعد أن خسر يوم الأحد من كريستال بالاس بثلاثة أهداف لهدفين.