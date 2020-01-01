كامافينجا يرد على أنباء انتقاله إلى ريال مدريد

اهتمام كبير باللاعب الفرنسي الشاب من عمالقة أوروبا

كشف إدواردو كامافينجا لاعب وسط نادي رين الفرنسي، عن سعادته الكبيرة بالاستمرار مع فريقه الحالي، رغم اهتمام ريال مدريد القوي بالتعاقد معه.

موسم مميز لنجم رين الشاب قبل إلغاء الدوري الفرنسي والنشاط الكروي بعد انتشار فيروس كورونا، لترتفع حدة التكهنات حول مصيره الفترة القادمة.

ريال يعتبر أكثر الأندية اهتماماً بضمه، بناء على رغبة زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الإسباني، ولكن يبدو أنه ليس مستعداً لهذه الخطوة.

المزيد من الفرق

وقال صاحب الـ17 سنة عن هذه التكهنات:" لا أركز أو أفكر فيها من الأساس، اهتمام الأندية الكبيرة بضمي أمر جيد ولكني أشعر بسعادة في رين وسنرى ما سيحدث".

وأضاف:"سأترك الأمر لعائلتي ووكلاء أعمالي للفصل في الأمر بشكل نهائي، ولن أفكر في الموضوع أو أتابع ما يحدث في المواقع أو شبكات التواصل الاجتماعي".

وفقًا لبي بي سي.. صلاح يُزين تشكيل الموسم للدوري الإنجليزي

تحديد موعد عودة الدوري الإسباني

وتابع:" في إحدى المرات عندما لعبنا في أميان بكأس الرابطة، جاء أحد اللاعبين لاستبدال القميص معي، وقال لي أعطنى قميصك قبل الذهاب إلى ريال مدريد، لم أحب هذه المزحة لأننا خسرنا وقتها ولكن بعدها فكرت فيها وضحكت، دعونا ننتظر ما سيحدث في النهاية".

وأما عن اتفاقه مع رئيس رين على البقاء لموسم إضافي بعد التأهل لدوري أبطال أوروبا:"كل شيء يخص المفاوضات مع النادي لا يخصني، عندما يبدأ الموسم كل تفكيري ينصب على كرة القدم وليس أي شيء آخر".

جدير بالذكر أن أندية بوروسيا دورتموند وليفربول وباريس سان جيرمان، جميعها تنافس ريال مدريد على التعاقد مع كامافينجا.