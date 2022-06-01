كامافينجا: تشواميني؟ تحدثت معه وآمل أن يأتي إلى ريال مدريد

بطولة الأبطال لم تخرج من رأس كامافينجا بعد

اعترف متوسط ميدان ريال مدريد، إدواردو كامافينجا، بشعوره بحالة من الغموض بعد فوز فريقه ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان الملكي قد استطاع الفوز على ليفربول في النهائي يوم السبت الماضي، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "دو فرانس" بالعاصمة باريس.

وتحدث نجم فريق العاصمة الشاب، إلى صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن الصفقة المحتملة مع لاعب موناكو، أوريليان تشواميني، حيث رحب كامافينجا بانضمامه.

ماذا قال عن بطولة الأبطال؟

قال الفرنسي: "ما زلت في حلم، أعتقد أنني في الوقت الحالي لا أدرك ما حققته ومن الممكن أن أفعل ذلك خلال الإجازات، سأقول لنفسي: يا له من جنون".

وواصل: "لقد واجهت مشاعر هائلة، ولكن بعد ذلك عليك أن تعرف كيف تفهم الأمور وتعود إلى العمل، يجب أن أركز على المنتخب الوطني، رغم أنني ما زلت أحتفظ بدوري أبطال أوروبا في رأسي".

وأضاف: "أريد أن أفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب، هناك أيضًا مسابقات أخرى، أريد أن أفوز بالعديد من بطولات الأبطال، نعم، خمسة مثل كريم!".

ماذا عن التوقيع مع تشواميني؟

تشير التقارير الصحفية إلى وجود اتفاق بين فريق ريال مدريد ونجم موناكو الواعد أوريليان تشواميني، الذي يشغل نفس المركز الذي يشارك فيه كامافينجا.

وحول ذلك أوضح: "إنه ممتع، قابلته بالفعل في المنتخب الوطني، آمل أن يأتي إلى مدريد، لا أعرف بالضبط كيف هو الوضع، لكني تحدثت معه بالفعل، سنرى ما سيحدث في الأيام القليلة المقبلة".

جدير بالذكر أن متوسط ميدان ريال مدريد قد انضم إلى قائمة المنتخب الفرنسي للفئات العمرية تحت 21 عامًا.

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