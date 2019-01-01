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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

كالياري يعلن تجديد عقد لاعبه عبر "واتبساب"!

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Getty Images
رئيس النادي يعلن عن تجديد العقد قبل التوقيع..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أعلن توماسو جيوليني عن تجديد عقد لاعبه لوكا تشيجاريني عبر صورة من تطبيق واتساب للمحادثة.

ونشر جيوليني حديثه مع تشيجاريني البالغ من العمر 32 عاماً، والذي كان عقده سينتهي بنهاية الشهر الجاري.

وسأل الرئيس في المحادثة:"هل لدينا اتفاق"؟ ليجيب اللاعب بالإيجاب، فيرد جيوليني:"تشيجا العظيم، نحن في أيدٍ أمينة معك، أو يجب القول أقدام جيدة".

شكر تشيجاريني رئيس ناديه، الذي أكد انتظاره للغد من أجل توقيع العقد بشكل رسمي.

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يذكر أن لاعب الوسط الإيطالي قد انضم إلى كالياري في 2017، وخاض هذا الموسم 28 مباراة بين الدوري والكأس.

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