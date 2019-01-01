كالوم هندرسون: لا أعرف هل سأستمر في تشيلسي أم لا!

لاعب تشيلسي كالوم هندرسون يزيد الغموض حول مستقبله مع البلوز في الآونة الأخيرة

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعرب كالوم هندرسون لاعب وسط تشيلسي عن سعادته بعد الفوز على شيفيلد وينزداي بثلاثية مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت في إطار الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

هندرسون قال في تصريحاته لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "أعتقد إننا قدمنا مباراة جيدة للغاية، لقد كان الأداء الجماعي رائع، لقد تدربنا بشكل جيد وعملنا بجد الفترة الماضية، وكان من الرائع أن أتوج هذا الفوز بهدفٍ".

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كما أضاف هندرسون: "لا أعرف هل ستكون هذه هي مباراتي الأخيرة مع تشيلسي أم لا، سأواصل العمل بجدية ولا نعلم ما الذي يمكن أن يحدث".

يشار إلى أن كالوم هندرسون كان قد تقدم بطلب للنادي للانتقال لفريق بايرن ميونيخ الألماني، وأن اسمه ارتبط أيضًا بالانضمام لفريق ليفربول.