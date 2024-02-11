كالمعتاد .. رد فعل قوي وصارم من رونالدو بعد هتافات "ميسي" والخسارة أمام الهلال

جدل كبير صاحب سلوكيات نجم النصر في ديربي موسم الرياض

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تعرض كريستيانو رونالدو خلال مواجهة النصر والهلال في آخر مباريات كأس موسم الرياض للكثير من الضغوطات، سواء بسبب الخسارة أو هتافات جمهور الهلال ضده أو مناوشاته معهم، لكنه كما المعتاد أظهر رد فعل قوي جدًا تجاه كل ذلك.

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النصر خسر لقب كأس موسم الرياض بسقوطه أمام الهلال 2-0 في مباراة كانت صعبة جدًا على نجمه البرتغالي، وقد استمع خلالها مجددًا لهتاف "ميسي" الذي أصبح معتادًا في ملاعب السعودية عند مواجهة الدون، كما التقطته الكاميرات يتصرف بشكل غير لائق مع شعار نادي الهلال الذي ألقاه عليه أحد المشجعين.

رونالدو نشر صورة من تدريباته مع النصر اليوم الأحد عبر حسابه الرسمي على إنستجرام وكتب معلقًا "تركيزي على المهمة القادمة"، في إشارة إلى أنه يتجاهل كل ما حدث خلال مباراة الخميس الماضي ويمضي قدمًا للأمام.

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النصر يستعد حاليًا لمواجهة الفيحاء في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، حيث سيخوض الذهاب يوم الأربعاء القادم، ومن ثم سيلعب في دوري روشن أمام الفتح ضمن مباريات الجولة الـ20.

الفريق الأصفر يتواجد ثانيًا في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 46 نقطة وبفارق 7 نقاط عن الهلال في الصدارة.

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