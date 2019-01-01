كالدارا يعلق على تقارير تركه ميلان والعودة لأتالانتا

الإصابات تبعد المدافع الإيطالي الشاب

علق ماتيو كالدارا، مدافع ميلان ، على التقارير التي تتحدث عن رحيله عن الروسونيري وعودته من جديد للعب مع أتالانتا في يناير المقبل.

المدافع الشاب لعب فقط أربعة مباريات منذ انتقاله للأحمر والأسود مطلع الموسم الماضي قادماً من يوفنتوس مقابل قرابة 40 مليون يورو.

وقال اللاعب أثناء تواجده في أتالانتا لحضور سباق خيري: "عشت فترة تأهيل مكثفة مؤخراً وتركيزي حالياً على العودة للمشاركة من جديد".

وأكمل: "أبعث بالتهنئة لأتالانتا على بلوغ دور الستة عشر من دوري الأبطال ، نتيجة تبعث بالفخر لكل الكرة الإيطالية".

وختم: "أقول بكل هدوء وصدق إنني أريد تقديم كل ما عندي مع ميلان، أشعر بالراحة هنا، وأملك الكثير لأفعل بعد العودة من الإصابة".

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ولم يلعب كالدارا أي مباراة مع ميلان في الموسم الجاري بعدما عانى من الإصابة التي تطارده منذ الموسم الماضي.

وتشير التقارير في إيطاليا لاحتمالية استدعاء اللاعب لقائمة ميلان التي ستواجه ساسوولو مساء الأحد بالسيري آ.