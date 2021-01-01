كالا ينفي العنصرية في حق نجم فالنسيا .. والنادي يرد ببيان صارم

الجديد في الواقعة

استمرت قضية العنصرية بين لاعبي فالنسيا وقادش مختار دياخابي وخوان كالا، حيث دافع المتهم عن نفسه وهاجمه الخفافيش ببيان رسمي.

وظهر كالا للدفاع عن نفسه قائلًا إنه لم يقم بوصف ديخابي بتلك الكلمات العنصرية "الأسود اللعين" كما تم اتهامه من قبل اللاعب، الأمر الذي أثار المشكلة.

ليس ذلك فقط، بل إن كالا اتهم لاعب نادي فالنسيا باتهامه بدون دليل، مؤكدًا أنه سيتقدم بشكوى ضده، وهو ما استدعى إصدار بيان رسمي من قبل فالنسيا.

وقال فالنسيا في بيانه: لقد أضاع كالا فرصة كبيرة لتقبل خطأه والاعتذار للاعب المتضرر، بدلاً من القيام بذلك، هاجم كلاً من دياخابي وأعضاء آخرين في نادي فالنسيا".

وأضاف البيان: "يرغب نادي فالنسيا في التأكيد على أننا نؤمن بحق بلاعبنا وندعمه بالكامل، بعد التهديدات التي أطلقها كالا في مؤتمره الصحفي اليوم الثلاثاء وإنكاره لما قام به".

وتابع: "يظل النادي والرئيس أنيل مورثي ومختار دياخابي نفسه حازمين في إقتناعهم بالقتال حتى النهاية من أجل استعادة حق اللاعب ، حيثما كان ذلك ضروريًا في هذا الشأن لصالح كرة القدم والمجتمع".

الكشف عن حقيقة وتفاصيل الواقعة العنصرية ضد نجم فالنسيا

الإثنين 5 إبريل 2021

كشفت عدسات المصورين تفاصيل الاعتداء العنصري من لاعب فريق قادش خوان كالا، على نظيره مختار دياخابي نجم فالنسيا.

جاء هذا بعد أن انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد ساعات من محاولات لاعب قادش نفي الاتهامات عن نفسه.

ونقلت العدسات على لسان خوان كالا: "أيها الأسود، أيها الأسود، تعالى، تعالى، أيها الـ**** الأسود سأجعلك تبكي".

فالنسيا ينسحب من مباراة قادش بسبب العنصرية ثم يعود "للقتال"!

وكان دياخابي قد تدخل بقوة على كالا الذي قام ليرد عليه بذلك الشكل وظهر غاضبًا للغاية وفرغ نفسه للرد على منافسه.

وفجأة قام نجوم فالنسيا بالانسحاب من المباراة، قبل أن يعودوا بعد 15 دقيقة ليكملوا المواجهة، لكن دون دياخابي الذي غادر الملعب.

في الوقت نفسه قرر المدير الفني لنادي قادش أن يسحب اللاعب كالا وأدخل ماركوس مورو بدلًا منه لتستمر المباراة.

جدير بالذكر أن المباراة كانت قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وكان كالا قد سجل الهدف الأول في اللقاء، لكن جاميرو عادل النتيجة لفالنسيا.