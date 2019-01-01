كاكا يؤمن بقدرة زيدان على الفوز بالبطولات مع ريال مدريد

يتوقع دوراً كبيراً لهازارد مع النادي الإسباني

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

كشف ريكاردو كاكا نجم ريال مدريد السابق، عن توقعه بنجاح المدرب زين الدين زيدان مع النادي الإسباني.

زيدان عاد مرة أخرى لريال بنهاية الموسم الماضي، الذي انتهى بصورة كارثية على الميرينجي بجميع البطولات.

الموسم الحالي الأمور لا تبدو أفضل لريال، حيث تعادل الفريق مع فياريال وريال بلد الوليد في الدوري، وخسر من باريس سان جيرمان 3/0 بدوري أبطال أوروبا.

وقال كاكا عن رأيه في البداية السيئة للموسم:"هناك الكثير من الضغوط على زيدان في الفترة الأخيرة، يجب عليه الفوز بشيء ما هذا الموسم".

وأضاف:"سواء الدوري أو دوري أبطال أوروبا، هما الأهم بالنسبة لجماهير ريال ويحتاج لاقتناص أي منهما".

وتابع:"زيدان مدرب مميز جداً ويمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، وأؤمن بقدرتهم على الفوز ببطولة كبيرة".

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وأما عن هازارد:"موهبة رائعة واللعب في إسبانيا سيمنحه المزيد من المساحات أكثر من إنجلترا".

وفي نهاية حديثه اعتبر كاكا أن هازارد هو كلمة السر لريال بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو.