كاكا: ميسي أفضل من رونالدو وكدت اعتزل كرة القدم صغيرًا

تعرف على تصريحات كاكا حول ميسي ورونالدو

قارن الأسطورة البرازيلية، كاكا، بين كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس ، والهداف التاريخي لبرشلونة ، ليونيل ميسي، كما كشف عن الحادث الذي كاد ينهي مسيرته مبكرًا.

كاكا تحدث في تصريحات سابقة عن وضع رونالدينيو في السجن وأكد أنه حزين لما وصل له نجم ميلان وبرشلونة السابق.

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وقال كاكا في حوار مع قناة الاتحاد الدولي لكرة القدم: "لعب مع كريستيانو، ولكني أختار ميسي ليكون الأفضل في العالم، إنّه عبقري وموهبة خالصة وطريقته في لعب كرة القدم لا تُصدق".

وتابع: "كريستيانو آلة؛ إنّه قوي وسريع ولديه عقلية مميزة، فهو يرغب في الفوز باستمرار وأن يكون الأفضل وهذا بالنسبة لي أكثر ما يميزه".

وواصل: "في تاريخ كرة القدم يجب وضع ميسي وكريستيانو رونالدو بين أفضل 5، ونحن محظوظون لمتابعة مسيرة الثنائي ".

وحول أفضل من لعب معه خلال مسيرته، اختار كاكا الظاهرة رونالدو، كما اعتبر رونالدينيو أصعب منافس واجهه.

كما حكى كاكا عن قصة إصابته وهو بعمر 18 عامًا بقوله: "سقطت في بئر وضربت رأسي وكسرت عنقي ووقتها في المستشفى سألت الطبيب إن كنت سأعود للعب مرة أخرى لكنّه كان قلقًا من أنني لن أمشي مجددًا، كانت الإصابة صعبة لكنني نجوت وعدت لممارسة اللعبة".

واختتم: "امتلك العديد من الذكريات الرائعة في كرة القدم، ولكن 2007 هو العام الأفضل بالنسبة لي على الإطلاق لأنني وقتها حققت دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية مع ميلان، بجانب الفوز بالكرة الذهبية وأفضل لاعب من الاتحاد الدولي".

جدير بالذكر أنّ كاكا لعب في ريال مدريد بين 2009 حتى 2013 ولكنّه عانى كثيرًا من تكرار الإصابات.