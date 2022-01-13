كاف يصدر قراره .. ما هو مصير مواجهة تونس ومالي؟

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قراره بشأن أزمة مواجهة تونس ومالي، في الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021.

ماذا حدث في مواجهة تونس ومالي؟

المباراة أقيمت أمس الأربعاء، وشهدت تقدم مالي بهدف نظيف، مع إهدار نسور قرطاج لضربة جزاء عن طريق وهبي الخزري.

لكن حكم المباراة الزامبي جاني سيكازوي، أنهى المباراة في الدقيقة 89 و48 ثانية، وسط اعتراضات واسعة من قبل الجهاز الفني لتونس ولاعبيه.

وبعد خروج لاعبي الفريقين من أرض الملعب، اعتذر الحكم الزامبي، وطلب العودة لأرض الملعب لاستكمال الدقائق المتبقية.

لاعبو مالي استجابوا لطلب الحكم بعدما كانوا معترضين، لكن الجانب التونسي تمسك بحقوقه في إعادة المباراة كاملة.

وانتهى الأمر بإطلاق صافرة النهاية، بعد منح لاعبي تونس مهلة لنزول إلى أرض الملعب، دون فائدة. (طالع التفاصيل)

ما هو قرار الاتحاد الإفريقي؟

وفقًا لموفد "بي إن سبورتس" في الكاميرون فإن كاف قرر اعتماد نتيجة المباراة، بفوز مالي بهدف نظيف، دون اعتبار تونس منسحبة من اللقاء.

ورفض كاف الاستجابة لطلب تونس بإعادة المباراة، وأقرت بتعرض الحكم الزامبي لضربة شمس، أثناء المباراة، تسبب في ارتفاع درجة حرارته، وأثرت على أدائه في اللقاء. (طالع التفاصيل)

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