كأس أمم أفريقيا

حضر سيرًا على الأقدام إلى مصر - كاف يكافئ مشجع زيمبابوي

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من زيمبابوي إلى القاهرة - شغف الكرة يحرك زاكاتا

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

استقبل الملغاشي أحمد أحمد؛ رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، في مقر الاتحاد بالقاهرة، المشجع الزيمبابوي ألفين زاكاتا، الذي حضر من بلده سيرًا على الأقدام، لحضور مباريات كأس أمم أفريقيا مصر 2019.

المنتخب الزيمبابوي كان قد ودع البطولة من دور المجموعات، محتلًا المركز الأخير في المجموعة الأولى بنقطة واحدة، جمعها من التعادل أمام الكونغو، والهزيمة أمام مصر وأوغندا.

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وقام الملغاشي بإهداء المشجع تذكرة لحضور نهائي كان 2019، تقديرًا للجهود التي بذلها لدعم منتخب بلاده في البطولة.

ومن المقرر أن يقام النهائي بعد غدٍ الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، بين الجزائر والسنغال، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتقام الليلة في التوقيت نفسه، مباراة تحديد المركز الثالث، التي ستجمع بين تونس ونيجيريا، على استاد السلام.

 

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