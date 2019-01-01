حضر سيرًا على الأقدام إلى مصر - كاف يكافئ مشجع زيمبابوي
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
استقبل الملغاشي أحمد أحمد؛ رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، في مقر الاتحاد بالقاهرة، المشجع الزيمبابوي ألفين زاكاتا، الذي حضر من بلده سيرًا على الأقدام، لحضور مباريات كأس أمم أفريقيا مصر 2019.
المنتخب الزيمبابوي كان قد ودع البطولة من دور المجموعات، محتلًا المركز الأخير في المجموعة الأولى بنقطة واحدة، جمعها من التعادل أمام الكونغو، والهزيمة أمام مصر وأوغندا.
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وقام الملغاشي بإهداء المشجع تذكرة لحضور نهائي كان 2019، تقديرًا للجهود التي بذلها لدعم منتخب بلاده في البطولة.
Passi⚽️n can be so powerful😍— CAF (@CAF_Online) July 17, 2019
Meet @AlvinZhakata , who travelled on his feet from Zimbabwe to Egypt for attending the #TotalAFCON2019 👣💪
As well as being given a ticket to the final by the CAF president himself for his effort...😉👌 pic.twitter.com/rhq3BQMa1O
ومن المقرر أن يقام النهائي بعد غدٍ الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، بين الجزائر والسنغال، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.
وتقام الليلة في التوقيت نفسه، مباراة تحديد المركز الثالث، التي ستجمع بين تونس ونيجيريا، على استاد السلام.
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