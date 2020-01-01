رسميًا .. كاف يعلن تأجيل دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

القرار جاء بناءً على طلب البلد المستضيف

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، رسميًا اليوم الخميس، تأجيل المباريات المتبقية من النسخة الحالية في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية، بعدما كان من المفترض أن تقام في سبتمبر الجاري.

الاتحاد القاري كان قد اضطر لتأجيل مباريات البطولتين من قبل، على إثر تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم أجمع بمارس الماضي، قبل أن يستقر على العودة لاستئنافها في سبتمبر.

لجنة الأندية التابعة للكاف عقدت أول أمس اجتماعًا مع الأندية المشاركة في البطولة، ووافقت جميع الأندية على التأجيل، باستثناء ناديي الزمالك وبيراميدز المصريين، فيما جاء الأهلي المصري على رأس المؤيدين للتأجيل. (طالع التفاصيل)

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وفي مؤتمر صحفي، عقده الملغاشي أحمد أحمد؛ رئيس الاتحاد الإفريقي، أعلن قبل قليل، الاستقرار على تأجيل مباريات ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال إلى يومي 17 و18 أكتوبر المقبل بالمغرب، على أن يقام الإياب بمصر يومي 23 و24 من الشهر نفسه، أما النهائي فتحدد له يوم السادس من نوفمبر المقبل.

وأوضح أحمد أحمد أن القرار تم اتخاذه بناءً على طلب البلد المستضيف المغرب، التي طلب اتحاد الكرة بها تأجيل المباريات، نظرًا لتفشي الفيروس في البلاد من جديد، وإصابة عدد من لاعبي الفرق المشاركة بدوري الأبطال به.

وأشار رئيس الاتحاد القاري إلى أن النهائي ستستضيفه المغرب حال تأهل فريقي الأهلي والزمالك المصريين، بينما تستضيفه مصر حال تأهل فريقي الوداد والرجاء المغربيين، وفي حال تأهل فريق من كل بلد، يتم حسم البلد المستضيف من خلال القرعة.

على جانب آخر، تقرر أن يقام نصف نهائي الكونفدرالية يومي 19 و20 أكتوبر، أما النهائي في 25 من الشهر ذاته بمدينة الرباط المغربية.

وفي سياق مختلف، تم تغيير أيضًا مواعيد النسخة المقبلة من البطولتين، إذ تقرر أن يقام الدوري التمهيدي أيام 27 و29 نوفمبر، و4و6 ديسمبر، أما الدور التمهيدي الثاني ففي أيام 22 و23 ديسمبر، و6 يناير 2021.

وفيما يخص فترات القيد، فستكون الفترة الأولى من 21 أكتوبر وحتى 10 نوفمبر، والفترة الثانية من 11 وحتى 30 نوفمبر.

يذكر أن نصف نهائي دوري الأبطال يشهد مواجهة الأهلي أمام الوداد، والزمالك أمام الرجاء، أما الكونفدرالية فيلاقي بيراميدز المصري، هورويا كوناكري الغيني، ونهضة بركان المغربي أمام حسنية أكادير المغربي.