صلاح ومحرز وماني يتنافسون على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2019

عربيان ضمن القائمة

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قائمته المختصرة النهائية لجائزة أفضل لاعب في القارة السمراء لعام 2019.

وضمت القائمة نجما ليفربول "محمد صلاح وساديو ماني" بجانب رياض محرز نجم مانشستر سيتي، وجميعهم يلعبون في الدوري الإنجليزي.

الاتحاد الإفريقي يعلن القوائم النهائية لجائزتي أفضل لاعب إفريقي وبالقارة

وتُوج محرز بالجائزة عام 2016، فيما حصدها المصري صلاح آخر عامين، فيما ماني هو الوحيد بين الثلاثي الذي لم يسبق وفاز بالجائزة ويُعد أقوى المرشحين لحصدها هذا العام بعد أدائه القوي مع ليفربول ومنتخب السنغال.

وتُوج ماني وصلاح بدوري أبطال أوروبا مع الريدز خلال 2019، فيما حصد محرز الثلاثية الإنجليزية المحلية مع السيتي، البريميرليج وكأس الرابطة وكأس الاتحاد، وأضاف لها لقب كأس أمم أفريقيا مع منتخب الجزائر.

وأعلن الكاف كذلك عن الثلاثي المرشح لجائزة أفضل لاعب داخل القارة السمراء، وهم طارق حامد من الزمالك وأنيس البدري من الترجي وزميله السابق يوسف بلايلي الذي انتقل للأهلي السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الأخير.

وقد فاز الثنائي بلايلي والبدري مع الترجي بلقب دوري أبطال أفريقيا فيما حصد المصري حامد لقب الكونفدرالية الأفريقية، وعلى صعيد المنتخبات نجح بلايلي في لعب دورًا مؤثرًا في تتويج الجزائر بكأس أمم أفريقيا 2019.