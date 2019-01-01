كافاني يلمح بالرحيل عن باريس سان جيرمان

كافاني: أحب المدينة والنادي والجماهير.. ولكن لا أعلم ما سيحدث مستقبلًا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

لمح المهاجم الأوروجوياني إيدينسون كافاني إلى إمكانية رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي.

وكان كافاني قد سجل هدفًا في انتصار نادي العاصمة الفرنسية العريض على حساب ديجون بخمسة أهداف مقابل لا شيء.

وعقب المباراة، ترك كافاني الحديث عن مستقبله مفتوحًا على كل الاحتمالات، حيث لم يعطِ قولًا فصلًا في هذه المسألة.

وقال كافاني: "أحب كل شيء هنا في باريس سان جيرمان، النادي والمدينة والملعب والجماهير والأجواء وكل شيء يحاوطنا هنا"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٨ مايو ٢٠١٩

وأضاف: "في كرة القدم لا نعرف ما سيحدث في المستقبل، أنا ملتزم بالبقاء هنا حتى نهاية عقدي، ولكن لا أعرف ما الذي من الممكن أن يحدث"

وتابع: "هذه الأمور لا تعتمد على رغبة اللاعب فقط، الإدارة والمدرب وتطلعات كليهما للمستقبل ستلعب دورًا هامًا لتحديد مستقبلي مع الفريق"

واختتم كافاني تصريحاته قائلًا: "أود أن أشكر الجمهور كثيرًا على الدعم الذي يقدمه لنا، هو السبب الرئيسي في كل ما حققناه من نجاحات في السنوات الأخيرة"

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يذكر أن إيدينسون كافاني هو الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان، بعدما انتزع اللقب من أسطورة الكرة السويدية زلاتان إبراهيموفيتش.