كافاني يصل للمئوية الثانية مع باريس سان جيرمان

إدينسون كافاني يصل للهدف رقم 200 خلال مسيرته مع فريق باريس سان جيرمان في كل البطولات.

سجل النجم الأوروجوياني إدينسون كافاني هدف فريقه باريس سان جيرمان الأول اليوم أمام بوردو في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ 26 من الدوري الفرنسي.

جاء هذا الهدف ليكون رقم 200 له في كل البطولات مع باريس سان جيرمان منذ انضمامه للفريق قادمًا من نابولي الإيطالي في 2013.

وكان هدف كافاني هو رقم 138 له في مسيرته بالدوري الفرنسي منذ انضمامه للفريق، كما سجل 30 هدفًا في دوري أبطال أوروبا و32 في الكؤوس المحلية.

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وتنقسم أهداف كافاني لـ 187 هدفًا من داخل منطقة الجزاء و13 من خارجها، و151 من اللعب المفتوح و49 من كرات ثابتة سواء ركلات جزاء أو ركلات ركنية أو أخطاء خارج المنطقة.

وانضم كافاني لصفوف باريس سان جيرمان في صيف 2013 قادمًا من نابولي الإيطالي مقابل 65 مليون يورو وشارك في 298 مباراة حتى الآن.

وتشير نتيجة مباراة باريس سان جيرمان خلال كتابة تلك السطور للتعادل بهدفين لمثلهما حيث تقدم الضيوف وقلب أصحاب الأرض النتيجة قبل يسجل بوردو من جديد.

جدير بالذكر أن كافاني كاد أن يرحل عن صفوف باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية في اتجاه أتلتيكو مدريد الإسباني.