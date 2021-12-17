كافاني يتجاهل عرضًا من بوكا جونيورز من أجل برشلونة

تجاهل إدينسون كافاني، لاعب مانشستر يونايتد، عرضًا من نادي بوكا جونيورز، الأرجنتيني للانضمام إلى صفوفه خلال الفترة المقبلة، من أجل الانضمام إلى برشلونة.

ويريد المهاجم الأورجوياني، الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر، بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني للفريق، وعدم حصوله على دقائق لعب كافية، وخروجه من التشكيل الأساسي.

وكان اللاعب صاحب الـ 34 عامًا، قد انضم إلى مانشستر يونايتد في صيف 2020 قادمًا من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر لمدة موسم واحد، وفي الصيف الماضي جدد عقده لموسم جديد.

وبعد وصول كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد في الصيف الماضي، تقلصت فرص مشاركة كافاني مع الشياطين الحمر، خاصة في ظل زيادة التنافس بين العديد من اللاعبين على المراكز الهجومية في الفريق

وبحسب التقرير الذي نشرته "TyC Sports"، فإن إدارة بوكا جونيورز تواصلت مع كافاني من أجل التعاقد معه، ولكن اللاعب أخبر الفريق الأرجنتيني برفض العرض من أجل الانضمام إلى برشلونة.

ويعمل برشلونة على التعاقد مع مهاجم صريح في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق، خاصة بعد اعتزال سيرخيو أجويرو مهاجم الفريق الكتالوني بسبب بعض المشاكل الصحية.

الجدير بالذكر أن كافاني مع مانشستر يونايتد، قد خاض 48 مباراة بكافة المسابقات نجح خلالهم في تسجيل 18 هدفًا، وصنع 10 آخرين.