كافاني: نيمار لم يقدم ما لديه لباريس، وهذا ما أعرفه عن مستقبلي

يبدو أن نيمار قد اتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله

أعطى مهاجم باريس سان جيرمان إدينسون كافاني، مؤشرات جديدة عن مستقبل زميله البرازيلي نيمار جونيور، بعد موجة الشائعات الأخيرة التي ربطت مستقبله بالعودة إلى ناديه السابق برشلونة.

وأصر المهاجم الأوروجوياني على أن ساحر "الماراكانا" ما زال لديه الكثير ليقدمه لعملاق عاصمة الضوء، وذلك بعد تصريحات زميلهم الثالث كيليان مبابي، الذي ألمح كذلك إلى بقاء صاحب الـ27 عامًا في "حديقة الأمراء" حتى إشعار آخر.

وفي حديثه مع صحيفة "لو بارزيان"، قال كافاني في رده على سؤال بشأن مستقبل نيمار "آمل أن ما حدث تجربة مفيدة بالنسبة له لينضج أكثر كشخص. وبالنسبة لي، أعتقد أنه لا يزال لديه الكثير ليقدمه لباريس سان جيرمان حتى يومه الأخير مع النادي كلاعب".

أما بخصوص مستقبله وما يتردد من حين لآخر عن إمكانية رحيله لتراجع مستواه الموسم الماضي، فقال "لقد تحدثت بالفعل مع النادي الموسم الماضي، وأنا لم أعد الجماهير فقط، بل نفسي على البقاء حتى نهاية عقدي مع باريس سان جيرمان".

⭐️علي مبخوت :

⚽20هدفًا

👟8 تمريرات حاسمة

⭐️ماركوس كينو :

⚽10أهداف

👟11 تمريرة حاسمة

⭐️مراد باتنا :

⚽8 أهداف

👟3 تمريرات حاسمة

⭐️خلفان مبارك :

⚽13هدفًا

👟13 تمريرة حاسمة

على مدافعي @AGLeague الحذر من هذا الرباعي الناري🔥



محظوظون عشاق @AlJazira_uae بهولاء النجوم😍 pic.twitter.com/KMPEj2hhRw — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 2, 2019

وسيخوض باريس سان جيرمان مباراته الرسمية الأولى هذا الموسم، بمواجهة رين غدًا السبت في مباراة تحديد هوية بطل كأس السوبر الفرنسية.