كافاني : نحن مانشستر يونايتد وعلينا القتال للفوز بالدوري الإنجليزي حتى النهاية

مواجهة صعبة للفريق الإنجليزي ضد فولهام

وجه إدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد، رسالة قوية للاعبي فريقه قبل المواجهة المرتقبة أمام فولهام، مساء اليوم، الأربعاء بالدوري الإنجليزي.

مانشستر نجح في اعتلاء صدارة الدوري بعد النتائج الأخيرة خلال الفترة الماضية، ولكنه فقدها بعد فوز ليستر سيتي على تشيلسي بثنائية نظيفة مساء أمس.

ولذلك قرر كافاني توجيه رسالة للشياطين الحمر في تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر يونايتد قبل اللعب ضد فولهام.

المزيد من الفرق

وقال الأوروجوياني:"أعتقد أن أحد أهم الأشياء التي يجب أن نكون على دراية بها، أننا مانشستر يونايتد، وبغض النظر عن تواجدنا في صدارة الدوري، فإن كل لاعب يلعب ضدنا يبذل قصارى جهده للفوز علينا".

وأضاف:"الوضع الحالي مشابه لما عشته في باريس سان جيرمان، لأن الفرق تفعل المستحيل من أجل الفوز عليك، لذلك التركيز يجب أن يمنحنا الطاقة والرغبة في القتال من أجل هذا القميص".

وأضاف:"نريد القتال للبقاء في مكاننا الصحيح ونحتاج أن نكون مستعدين ذهنيًا للمنافسة، الشيء المهم ليس مجرد الفوز في مباراتين بل وجود تناسق دائم في المنافسة، وهذا ما يسمح لك بتحقيق هدفك النهائي".

اقرأ أيضًا .. مانشستر يونايتد بين 2013 و2021 .. جيل يحصد الدوري وآخر يحاول كتابة التاريخ

يذكر أن مانشستر يلعب الليلة ضد فولهام، وهو في المركز الثاني بجدول البريميرليج بـ37 نقطة، بفارق نقطة عن ليستر سيتي المتصدر بشكل مؤقت.