كبار إنجلترا يدخلون الصراع على كافاني

كافاني قريب من ترك بي إس جي

ذكرت تقارير في إنجلترا وفرنسا أن عدد من كبار الكرة الإنجليزية دخلوا الصراع على التعاقد مع إديسون كافاني، نجم باريس سان جيرمان، خلال انتقالات يناير.

ويحاول أتلتيكو مدريد حسم صفقة المهاجم الأوروجوياني، وأرسل وفداً لضم اللاعب في الأيام الماضية، ولكن بي إس جي متمسك بعدم بيع لاعبه.

وذكرت "ليكيب" أن مانشستر يونايتد اتصل بوكلاء اللاعب لاستطلاع مدى تطورات المفاوضات مع الروخي بلانكونس، وإمكانية ضم اللاعب.

وفي نفس السياق، أوضحت "فوتبول لندن" أن تشيلسي هو الآخر مهتم باللاعب، ويراقب تطور الأوضاع، وأن البلوز مستعد لتلبية رغبات نظيره الفرنسي حال قرر بيع كافاني.

"جارديان" من جانبها ربطت المهاجم بتوتنهام الباحث عن مهاجم في ظل خضوع نجمه هاري كين للجراحة وابتعاده عن الملاعب حتى أبريل.

وأكد توماس توخيل، مدرب بي إس جي، أن من غير المرجح أن يغادر كافاني الفريق في انتقالات يناير رغم تراجعه في الترتيب خلف ماورو إيكاردي.

وتعرض الهداف التاريخي للفريق لإصابة مطلع الموسم أبعدته لقرابة شهرين عن الملاعب، وحتى الآن فشل في استعادة مركزه أساسياً.