كافاني قريب من الدوري الإسباني

كافاني قد يرحل عن باريس سان جيرمان بسبب إيكاردي والوجهة لا ليجا

كشفت مصادر صحفية إسبانية وفرنسية أن المهاجم الدولي الأوروجوياني إيدينسون كافاني قريب من الرحيل عن باريس سان جيرمان خلال الصيف المقبل.

وجاء ذلك على خلفية تحول كافاني الهداف التاريخي لنادي العاصمة الفرنسية إلى لاعب بديل وعدم قدرته على المشاركة بصفة منتظمة مع الفريق.

وبناء على ذلك، رجحت صحيفة لو باريزيان أن الموسم الحالي قد يكون الأخير للمهاجم صاحب الـ 32 عامًا مع الفريق الباريسي والأخير له في الدوري الفرنسي كذلك.

وحسب صحيفة آس الإسبانية، فإن الوجهة المقبلة لكافاني قد تكون أتلتيكو مدريد حيث أن المدرب دييجو سيميوني قد طالب بالتعاقد معه في حال قرر الرحيل عن فريقه.

وعلى الرغم من توفر عروض إيطالية واهتمام من فريقه السابق نابولي وأندية أخرى في السيري آ، إلا أن الروخيبلانكوس هو الخيار الأقرب الآن.

ولعب كافاني مع باريس سان جيرمان 6 مواسم قبل انطلاق هذا الموسم، ونجح خلالهم في تحطيم رقم الأسطورة زلاتان إبراهيموفيتش ليصبح هدافًا تاريخيًا للنادي.

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يذكر أن إنتر وميلان ونابولي وروما أبرز المهتمين بالمهاجم الأوروجوياني وسبق لهم أن حاولوا التعاقد معه خلال موسمي الانتقالات الأخيرين.