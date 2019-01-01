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الدوري الفرنسي - الدرجة الأولى

كافاني: سجلنا تسعة أهداف للثأر من جانجان

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باريس سان جيرمان لم ينسى لقاء الفريقين الأسبوع الماضي

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

ذكر إيدسون كافاني، نجم باريس سان جيرمان، أن الفريق دخل مباراة جانجان التي حسمها بتساعية نظيفة بنية الثأر من ضيفه.

وكان جانجان قد أقصى بي إس جي الأسبوع الماضي من منافسات كأس الرابطة الفرنسية بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف.

وقال كافاني للمراسلين بعد المباراة: "الهدف الرئيسي من المباراة كان الفوز على جانجان والثأر بعدما أخرجنا من كأس الرابطة".

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وأتبع: "المباراة أظهرت أننا كفريق قادرين على فعل أشياء كبيرة وأن الهزيمة كانت مجرد نقص في التركيز، الأمر بيدنا للاستمرار هكذا".

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وعن وصوله لمائة هدف: "أنا سعيد للغاية، أنا في تاريخ النادي وأريد الاستمرار في تسجيل الأهداف، اللعبة كانت بين نيمار ودي ماريا ووضع الكرة لي على رأسي لأسجل".

ووسع باريس سان جيرمان الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه ليل إلى 13 نقطة، ولا يزال يملك مبارتين مؤجلتين عن الدور الأول.

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