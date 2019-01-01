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كافاني: إكوادور منافس قوي وسوف نصحح الأخطاء

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تعرف على تصريحات كافاني بعد الفوز على إكوادور في كوبا أمريكا
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد إيدنسون كافاني، مهاجم أوروجواي، أنّ بلاده لعبت مباراة قوية ولكن يجب النظر في الأخطاء المرتكبة باللقاء حتى لا تتكرر في الفترة المقبلة.

أوروجواي انتصرت برباعية نظيفة على إكوادور في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة بكوبا أمريكا.

وقال كافاني في تصريحات عقب المباراة: "كنا نعلم أنّ الخصم صعبًا وكان علينا الدخول إلى المباراة بتركيز عالي وكان يجب على كل لاعب القيام بدوره في الميدان".

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وتابع: "أتيحت لنا فرصة السيطرة وتسجيل الأهداف في الشوط الأول ونجحنا في استغلال الأمر بأفضل صورة ممكنة".

واختتم: "علينا الراحة الآن وبعدها متابعة المباراة لتصحيح الأخطاء التي ارتكبناها تجنبًا لتكرارها في المواجهات المقبلة بالبطولة".

جدير بالذكر أنّ كافاني سجل أول أهدافه في بطولة كوبا أمريكا بعد 11 مباراة و7 تسديدات على المرمى.

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