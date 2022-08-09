كأس لوسيل 2022: الموعد، القنوات الناقلة، الملعب وكل ما تريد معرفته

كل ما تريد معرفته عن كأس لوسيل بين بطل الدوري السعودي وبطل الدوري المصري في قطر، الموعد، القنوات الناقلة والملعب

بطولة مستحدثة سيشهدها عام 2022، على هامش استعدادات دولة قطر لاستضافة كأس العالم للمنتخبات بنهاية العام ذاته، في حدث يقام لأول مرة في الوطن العربي، إنه كأس سوبر لوسيل..

في الأول من أغسطس الجاري، أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن البنية التحتية لاستضافة مونديال 2022، عن تنظيم بطولة من مباراة واحدة تجمع بين بطل الدوري السعودي وبطل الدوري المصري لموسم 2021-2022، على الأراضي القطرية، في افتتاح ملعب "لوسيل"؛ أكبر الاستادات المونديالية بالبلاد.

أول طرفي المباراة تحدد بالفعل، إذ توج الهلال بطلًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفي انتظار معرفة بطل الدوري المصري بنهاية أغسطس الجاري، وهو اللقب الذي يقترب منه الزمالك بقوة، في ظل حصده 69 نقطة مع بقاء خمس جولات فقط على النهاية، ويليه بيراميدز بـ65 نقطة ويتفوق عليه بمباراة واحدة، ثم الأهلي بـ59 نقطة وله مباراة مؤجلة، أي أن الأبيض يحتاج لتسع نقاط فقط من الخمس مباريات المتبقية، كي يحسم اللقب رسميًا.

في هذا التقرير نستعرض لكم كل ما تريدون معرفته عن كأس سوبر لوسيل من موعد، مكان، القنوات الناقلة وغيرها..

ما هو موعد كأس لوسيل؟

ستقام مواجهة الهلال وبطل الدوري المصري في يوم الجمعة الموافق التاسع من سبتمبر 2022 ميلاديًا، و13 من صفر 1444 هجريًا.

لكن لم يتحدد بعد الساعة التي ستقام بها المباراة، فقط تم الإعلان عن أنه سيتم إقامة حفل غنائي على هامشها.

ما هي القنوات الناقلة لكأس لوسيل؟

لم يُحدد بعد أي قناة تليفزيونية ستقوم بنقل المباراة، سنوافيكم بالجديد عند إعلان مزيد من التفاصيل من الجهة المسؤولة.

أين يقام كأس لوسيل؟

QSC

المباراة تقام على استاد لوسيل، الذي يتسع لـ80 ألف مشجع، كأكبر الاستادات المونديالية في قطر، والذي سيقام عليه نهائي كأس العالم 2022، في 18 من ديسمبر المقبل.

ويقع الاستاد على بعد 15 كيلو مترًا إلى شمال العاصمة القطرية "الدوحة".

وقال ناصر الخاطر؛ الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™: "سيمثل استاد لوسيل منصة رائعة لأهم مباراة في عالم كرة القدم نهاية هذا العام، عندما يستضيف نهائي مونديال قطر 2022 في 18 ديسمبر، وهو اللبنة الأخيرة في استعداداتنا للحدث الكبير، حيث تنتظر المشجعين تجربة رائعة لا تنسى عند وصولهم إلى قطر لحضور منافسات النسخة الأولى من المونديال في العالم العربي والشرق الأوسط. وتشكّل إقامة هذه المباراة على أرضية استاد لوسيل فرصة مثالية لاختبار جاهزيته، والارتقاء بالخطط التشغيلية التي أعددناها للحدث المرتقب".

فيما وصفه ياسر الجمال؛ المدير العام للجنة العليا للمشاريع والإرث مضيفًا: "يعتبر استاد لوسيل عملًا هندسيًا رائعاً، تم إنجازه بفضل جهود جميع فرق المشروع وتفانيهم والتزامهم، إلى جانب التعاون الكبير من جانب شركائنا في جميع أنحاء الدولة، وبفضل جهود الجميع نرى الآن هذا الصرح الرياضي المميز الذي يمثل مدعاة فخر للدولة والمنطقة بأكملها، وأود هنا أن أشكر كل من شارك في إنجاز هذا الاستاد الرائع وإعداده لاستضافة الحدث الرياضي الأهم في العالم".

ما هي الأزمة التي تعرض لها كأس لوسيل؟

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تسبب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لجدل خلال الساعات الماضية، بعد إجراء قرعة دوري أبطال إفريقيا 2023.

لم ينجح الزمالك في الإفلات من الدور التمهيدي للبطولة القارية، رغم أنه كان منافسًا على المقعد الأخير للأندية المعفاة من هذا الدور إلا أن مازيمبي الكونغولي تفوق عليه.

خمسة أندية تم إعفائها من الدور التمهيدي هي: الأهلي المصري، الترجي التونسي، الرجاء والوداد المغربيين وصن داونز الجنوب إفريقي، وبقي المقعد السادس والأخير حائرًا بين الزمالك ومازيمبي.

الفريق المصري والفريق الكونغولي تساويا في التصنيف برصيد 43 نقطة لكل منهما، بحسب نتائجهما في الخمس سنوات الأخيرة من البطولة.

ولفض الشركة، احتكم كاف لنتائج النسخة الأخيرة من دوري الأبطال، والتي خرج بها الزمالك من دور المجموعات، فيما وصل مازيمبي لنصف النهائي، ليحجز الأخير المقعد السادس للأندية المعفاة من الدور التمهيدي لنسخة 2023.

أساس الأزمة يكمن في موعد مباراة الذهاب للدور التمهيدي، إذ سيلتقي الفارس الأبيض بإيلكت سبورت التشادي أحد يومي 9 أو 10 أو 11 من سبتمبر المقبل، وهو ما يتعارض مع موعد مباراة كأس لوسيل، حال تتويج الزمالك بالدوري المصري.

هل يشارك الأهلي مكان الزمالك في كأس لوسيل؟

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حال تتويج الأهلي بطلًا للدوري المصري ستنتهي أزمة كأس لوسيل، بمشاركته، لكن إذا لم يحدث وتوج الزمالك، هل يكون الأحمر بديلًا للأبيض؟

في تصريحات خاصة لموقع "كووورة"، أكد مصدر مسؤول في الاتحاد المصري لكرة القدم أن نظيره القطري لم يتطرق لأزمة الدور التمهيدي لدوري الأبطال، مؤكدًا أنه لم يتم تحديد فريق بعينه، ولا يزال الأمر متعلقًا ببطل الدوري المصري.

كذلك مرتضى منصور؛ رئيس القلعة البيضاء، طمأن جماهير الفارس الأبيض، في تصريحاته عبر قناة النادي، إذ أكد أنه سيتولى حل الأمر، ولن يتعارض موعد المباريات مع بعضه، لكنه لم يكشف عن تفاصيل، وما إذا كان قد خاطب الجانب الإماراتي، لتعديل موعد المباراة أم لا.

الصورة ستتضح بشكل كبير خلال الأيام المقبلة، فمع صعوبة تعديل موعد المباراة الإفريقية، فإن الأقرب حال تتويج الزمالك باللقب المحلي، إما أن يتم تعديل موعد كأس لوسيل أو يشارك الزمالك بالصف الأول في مباراة والصف الثاني في الأخرى، ويبقى آخر الحلول هو مشاركة وصيف الدوري المصري في كأس لوسيل.