كأس العرب 2021: ما هو تاريخ مواجهات مصر وقطر؟

من أجل تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العرب 2021، نشهد مواجهة إفريقية آسيوية كبرى، تجمع بين مصر وقطر.

منتخب مصر خسر مباراة نصف النهائي أمام تونس بهدف دون رد، جاء بطريقة عكسية عن طريق عمرو السولية في مرماه، في الدقيقة 90+4.

أما منتخب قطر، فقد خسر مباراة نصف النهائي أمام الجزائر بنتيجة 2-1، بعد مباراة شهدت إضافة 18 دقيقة كوقت بدل من ضائع لشوط المباراة الثاني.

تاريخ مباريات مصر وقطر لا يحفل بالكثير من المباريات، بالنظر إلى عدم تواجدهما معًا في نفس القارة، كما أن البطولات الإقليمية لم تشهد مباريات بينهما.

وفي التقرير التالي، يستعرض معكم "جول" تاريخ مواجهات مصر وقطر في كافة البطولات.

ما هو تاريخ مواجهات مصر وقطر؟

سبق وأن تواجه منتخبا مصر وقطر في تسع مباريات، جميعها مباريات ودية، دون وجود أي مباراة رسمية بين المنتخبين.

ويعد منتخب مصر صاحب الأفضلية في مباريات الفريقين، بعد أن حقق الفوز في خمس مباريات، مقابل فوزين لمنتخب قطر وتعادلين.

أول مواجهة بين مصر وقطر تعود إلى عام 1989، وانتهت بالتعادل بنتيجة 3-3، فيما نجح "العنابي" في الفوز بآخر مواجهة أمام "الفراعنة" بنتيجة 3-1، والتي أقيمت في 2013.

النتيجة الأكبر في مباريات مصر وقطر، كانت فوز "الفراعنة" بسداسية نظيفة في عام 2001.

مباريات فوز مصر تعادل فوز قطر أهداف مصر أهداف قطر 9 5 2 2 23 10

هل سبق وأن تواجه مصر وقطر في بطولة كأس العرب؟

ستكون المباراة التي تقام يوم السبت المقبل على استاد 974 لتحديد المركز الثالث في بطولة كأس العرب 2021، هي الأولى على الإطلاق في تاريخ مواجهات مصر وقطر في البطولة.

كما ستكون المباراة المرتقبة في بطولة كأس العرب هي الأولى على المستوى الرسمي بين مصر وقطر.