كأس العرب 2021 .. العاشرة خلال 58 عامًا، لماذا توقفت وكيف عادت؟

تترقب الجماهير العربية انطلاق بطولة فيفا كأس العرب في الـ30 من نوفمبر الجاري في العاصمة القطرية الدوحة بعد توقف دام 9 سنوات، حيث أقيمت النسخة الأخيرة عام 2012 وتُوج بها المنتخب المغربي.

ورغم أن كأس العرب بطولة عريقة أقيمت لأول مرة عام 1963 في لبنان وبمشاركة 5 منتخبات، إلا أنها لم تُلعب طوال الـ58 عامًا السابقة سوى 9 مرات، وذلك لأسباب عديدة أبرزها طغى عليه الطابع السياسي.

النسخ الثلاثة الأولى من كأس العرب أقيمت أعوام 1963 في لبنان و1964 في الكويت و1966 في العراق، وبعدها توقفت البطولة حتى عادت عام 1985 في السعودية، وقد كان مقررًا أن تُلعب في 1982 لكنها ألغيت رغم انطلاق التصفيات الأولية.

لُعبت البطولة خلال تلك الفترة بشكل شبه منتظم، حيث أقيمت النسخة الخامسة عام 1988 في الأردن والسادسة عام 1992 في سوريا ثم استضافت قطر النسخة السابعة عام 1998 وأخيرًا الكويت عام 2002.

وكان من المفترض أن تُلعب النسخة التاسعة عام 2009 وبدأت التصفيات فعلًا لكن عدم وجود راعٍ دفع الاتحاد العربي لإلغاء البطولة في وسط التصفيات، ومن ثم كانت العودة ونظمت السعودية آخر نسخة عام 2012.

توقفت كأس العرب بعد نسخة 2012 حتى العام الجاري، وستُسجل عودتها من جديد في قطر لكن برعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم تلك المرة حيث ستنال الصبغة الرسمية.

لماذا توقفت كأس العرب مرارًا وتكرارًا؟

شهدت فترة الستينات ذروة الشعور بالقومية العربية في مختلف الدول العربية، ولذا وُلدت فكرة إقامة "كأس العرب" لجمع المنتخبات تحت مظلة مسابقة كروية واحدة، وقد أقيمت 3 نسخ بالفعل خلال 4 سنوات.

توقفت البطولة منذ عام 1966 حتى اتخذ قرار بعودتها عام 1982، وجاء التوقف لأسباب كثيرة أبرزها سياسية بسبب الخلافات التي شهدتها تلك الفترة بين الدول العربية على خلفية السياسات العامة للدول وعلاقاتها الدولية.

وأعاقت أسباب رياضية بحتة كذلك تنظيم بعض النسخ، خاصة اختلاف المواعيد بين منتخبات أفريقيا وآسيا، مما جعل من المستحيل جمع الجميع في موعد واحد لخوض بطولة مجمعة.

بعد انتهاء التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في قطر 🇶🇦



16 منتخب عربي يتنافسون على حصد اللقب الأول 🤩



هذه هي المجموعات 👇



كونوا في الانتظار، المتعة مضمونة في وجود منتخباتنا العربية 🔥 pic.twitter.com/psV9JHEmpF — جول العربي - GOAL (@GoalAR) June 26, 2021

كان من المفترض أن تعود كأس العرب عام 1982 وبدأت مرحلة التصفيات بالفعل، لكن جاءت حرب لبنان واجتياح بيروت وحصارها ليمنع إقامة البطولة ويؤجل النسخة الخامسة حتى أقيمت في السعودية عام 1985.

انتظمت البطولة نسبيًا خلال الثمانينات والتسعينات، ولكن لُعبت على فترات متباعدة نظرًا لعدم الاتفاق على موعد محدد من الجميع وكذلك لبعض الخلافات السياسية خاصة خلال فترة حرب الخليج، وهو ما أدى لانسحاب بعض المنتخبات.

توقفت البطولة فيما بعد 10 سنوات كاملة، خلال الفترة من 2002 حتى 2012، لعدم وجود راعٍ يرعاها ويدعم جوائزها المالية، وكذلك ظل اختلاف المواعيد بين عرب القارتين من أبرز أسباب غياب كأس العرب.

تلك الأسباب ذاتها منعت إقامة البطولة منذ عام 2012 حتى وقتنا هذا، حتى قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم رعايتها ومنحها الصبغة الرسمية.

لماذا عادت كأس العرب في 2021؟

اعتاد الاتحاد الدولي لكرة القدم منذ عام 2001 منح الدولة المنظمة لنهائيات كأس العالم حق تنظيم كأس القارات في السنة السابقة للمونديال للوقوف على استعداداتها لاستضافة الحدث الأبرز في عالم كرة القدم.

نظمت اليابان وكوريا الجنوبية كأس القارات 2001 قبل مونديال 2002، ثم ألمانيا وجنوب أفريقيا والبرازيل وأخيرًا روسيا عام 2017 قبل كأس العالم 2018.

أصدر فيفا قرارًا عام 2015 بنقل كأس القارات من قطر لصعوبة لعبها في الصيف في ظل حرارة الأجواء الشديدة، ومنح البلاد حق تنظيم كأس العالم للأندية 2021 لاختبار جاهزيتها لتنظيم مونديال 2022.

تتفوق بطولة كأس العرب على بطولتي كأس الأمم الإفريقية وكأس الأمم الآسيوية.



كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت في مصر كان مجمل الجوائز المالية وصلت إلى ما يقرب من 14 مليون دولار. 🏆



حصل المركز الأول على 4.5 مليون دولار.🎖️



المركز الثاني حصل على 2.5 مليون دولار. 🥈 pic.twitter.com/BWWmbGG3kY — جول العربي - GOAL (@GoalAR) April 28, 2021

مارس 2019 شهد القرار الذي أعلن "وفاة" كأس القارات، إذ قرر فيفا إلغاء البطولة تمامًا واستبدالها بنظام جديد لكأس العالم للأندية، بحيث تلعب البطولة من 24 ناديًا عام 2021، لكن جائحة كورونا أجلت تطبيق ذلك النظام إلى 2022 أو 2023.

مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم وخلال اجتماعه الـ15 الذي أقيم في زيوريخ قرر اعتماد إقامة كأس العرب للمنتخبات في قطر خلال ديسمبر القادم، لتكون بديلًا لكأس القارات واختبارًا لقدرة الدولة الخليجية على تنظيم نهائيات كأس العالم في العام التالي.

وأكد جياني إنفانتينو رئيس فيفا آنذاك إقامة البطولة العربية على ملاعب المونديال وفي نفس توقيته في العام التالي، وذلك للوقوف على مدى قدرة قطر استضافة الأحداث الكبيرة وتنظلم نهائيات كأس العالم 2022.

كان إعلان فيفا بمثابة جرعة الأوكسجين لعودة كأس العرب، وقد زاد من "إنعاش" تلك البطولة تخصيص جوائز مالية كبيرة لها، حيث سيحصل البطل على 5 ملايين دولار والوصيف على 3، وستتقاسم المنتخبات المتبقية حسب مراكزها مبلغ 17 مليون دولار أمريكي.

ولم تُعلن بعد المنتخبات العربية قوائم لاعبيها المشاركة في البطولة، لكن يُتوقع أن تقتصر المشاركة على اللاعبين الناشطين في الدوريات المحلية وكذلك العربية، مع صعوبة استدعاء المحترفين في الأندية الأوروبية لانشغالهم بمباريات أنديتهم هناك.