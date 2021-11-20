كأس العرب .. منافسة ثلاثية على اللقب، والمفاجآت واردة

أيام قليلة وتنطلق بطولة كأس العرب في قطر، وقد شهدت الساعات الأخيرة إعلان المنتخبات العربية المشاركة قوائمها النهائية المشاركة في البطولة وسط اختلاف بينها في نوعية اللاعبين ومستواهم.

اختار البعض المشاركة بالمنتخب الأول مثل قطر وتونس ومصر والإمارات والعراق، وإن غاب عنهم المحترفون في الملاعب الأوروبية، فيما فضلت منتخبت أخرى المشاركة بالمتنخب الرديف مثل السعودية والجزائر والمغرب.

اختلفت التوقعات كثيرًا عقب إعلان القوائم النهائية للمنتخبات، إذ لم تكن تلك التوقعات تخرج عن ترشيح مصر والجزائر والسعودية وتونس والمغرب وقطر للمنافسة على اللقب العربي حال شاركت جميعًا بالمنتخب الأول، حتى لو خلا من بعض الأسماء الناشطة في الملاعب الأوروبية، لكن الوضع بات مختلفًا الآن.

على الورق، يُمكن القول أن دائرة المرشحين للفوز بكأس العرب 2021 لم تعد تضم سوى 3 منتخبات هي مصر وقطر وتونس، مع منح أفضلية واضحة للمنتخب الخليجي خاصة مع المستوى الجيد جدًا الذي يُقدمه في السنوات الأخيرة وامتلاكه عدد من النجوم البارزين في الدوري القطري وعلى رأسهم المعز علي وحسن الهيدوس وأكرم عفيف.

ما قد يصب في صالح القطريين كذلك، بخلاف لعبهم على ملاعبهم وبين جماهيرهم، غياب عدد من النجوم المؤثرين عن مصر وتونس، مثل محمد صلاح ومحمد النني ووهبي الخزري وأحمد حجازي.

غياب الصف الأول للمنتخبات العربية الكبيرة قد يؤثر سلبًا على شعبية البطولة ومستواها الفني، لكنه في المقابل سيزيد من التنافس على التأهل للمراحل المتقدمة ومن ثم الفوز باللقب، إذ قد تمثل كأس العرب 2021 فرصة للعديد من المنتخبات لمصالحة جماهيرها ولتحقيق إنجاز قد يكون بمثابة نقطة انطلاقة جديدة بعد التراجع في السنوات الأخيرة، ونتحدث هنا عن منتخبات الإمارات والكويت والعراق وعُمان تحديدًا.

كأس العرب والتي ستنظم للمرة الأولى تحت مظلة الفيفا ستكون فرصة كذلك لبعض المنتخبات للتعبير عن نفسها، مثل الأردن وسوريا والسودان ولبنان، ولإثبات أنها حاضرة على المستوى العربي، خاصة أنها حققت نتائج جيدة على المستوى القاري في الفترة الأخيرة.

الخلاصة أن قطر تبقى المرشح الأول للفوز بكأس العرب، مع وجود فرص كبيرة لمصر وتونس، لكن المفاجآت تبقى واردة في البطولة خاصة أن الرغبة والطموح موجودان لدى عديد المنتخبات الجيدة جدًا فنيًا مما قد يؤهلها للعب دور "الحصان الأسود".



