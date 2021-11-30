كأس العرب | خماسية تونس في موريتانيا تفتتح البطولة

افتتح المنتخب التونسي نسخة 2021 من كأس العرب، بفوز كبير أمام موريتانيا بخماسية مقابل هدف وحيد، على استاد أحمد بن علي المونديالي بقطر.

حارس المرابطون تألق في الدقائق الأولى من المباراة، وتصدى لانفراد صريح من محمد فراس بالعربي؛ لاعب نسور قرطاج.

ورد الموريتانيون في الدقيقة 14، بفرصة خطيرة عن طريق مولاي أحمد، لكن فاروق بن مصطفى؛ حارس مرمى تونس، تصدى للكرة بقدمه ببراعة.

وبعدها بلحظات، وقفت العارضة حائلًا دون تقدم تونس، بعدما نفذ حنبعل مجبري ركلة حرة، بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها زميله فخر الدين بن يوسف، برأسية، لكن العارضة تصدت لها.

وشهدت الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول، تغييرًا اضطراريًا في جانب المرابطين، إذ تعرض حارس مرماهم بابكار ديوب للإصابة، ليخرج وينزل نموري دياو بدلًا منه.

وقبل نهاية الشوط بست دقائق، افتتح سيف الدين الجزيري التهديف لنسور قرطاج، من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وبعدها بثلاث دقائق فقط، عزز محمد فراس بالعربي من تقدم تونس بهدف ثاني، من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الـ18، انهار بعده اللاعب بالبكاء، لوفاة والده منذ أيام قليلة.

وتواصل التهديف في الوقت الإضافي من الـ45 دقيقة الأولى، بهدف ثالث، بأقدام الجزيري، بعد أن هيأ فخر الدين بن يوسف الكرة له برأسية، ليسددها هو يسار حارس المرمى.

واشتعلت اللحظات الأخيرة من الشوط، إذ عاد حكم المباراة لتقنية الفيديو، أشار بعدها باحتساب ضربة جزاء صالح موريتانيا، إثر وجود لمسة يد على محمد أمين بن حميدة.

ونجح من الجزائية شيخ مولاي أحمد في تقليص الفارق بإحراز هدف المرابطين الوحيد، في الدقيقة 12+45.

مع بداية الشوط الثاني، أحرز محمد فراس بالعربي هدفه الثاني وهدف نسور قرطاج الرابع في المباراة، بعدما انفرد بالمرمى وسدد الكرة بنجاح.

وتألق حارس مرمى موريتانيا في الدقائق الأخيرة من المباراة، وتصدى لأكثر من تسديدة، لكن نجح في النهاية يوسف المساكني في هز شباكه بالهدف الخامس.

الفوز وضع تونس في صدارة المجموعة الثانية بثلاث نقاط، وفي انتظار المباراة الثانية بالمجموعة بين سوريا والإمارات، التي ستقام اليوم الثلاثاء.