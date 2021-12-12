كأس العرب | تونس تتحصن قبل مواجهة مصر

بشرى سارة تلقاها الجهاز الفني لمنتخب تونس بقيادة منذر الكبير، قبل مواجهة مصر المصيرية، تزيده قوة.

نسور قرطاج يلتقون بالفراعنة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت الدوحة، في 15 ديسمبر الجاري، على ملعب 974، في نصف نهائي كأس العرب قطر 2021.

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وشهدت تدريبات كتيبة المنذر الكبير الليلة، مشاركة الظهير الأيسر علي معلول، بعدما غاب عن الثلاث مباريات الأخيرة، للإصابة.

معلول أصيب بإجهاد في العضلة الضامة، أبعده عن مواجهات سوريا، الإمارات وعمان، لكنه تماثل للشفاء وأصبح جاهزًا لمواجهة مصر.

وفي الوقت الذي اكتملت به صفوف النسور قبل المباراة، يعاني الفراعنة من عدة إصابات على رأسها أيمن أشرف، أحمد حجازي، محمد مجدي "أفشة" وغيرهم.

يذكر أن تونس صعدت لنصف النهائي بعدما تغلبت على عمان بثنائية مقابل هدف وحيد، فيما انتصرت مصر على الأردن بثلاثية مقابل هدف وحيد.