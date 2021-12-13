كأس العرب | استياء مغربي من أشرف بنشرقي

يعد أشرف بنشرقي؛ لاعب منتخب المغرب والزمالك المصري، أحد أكبر المتضررين من كأس العرب قطر 2021، ويبدو أن أثارها السلبية ستمتد لفترة خلال الشهور المقبلة.

المغرب تودع البطولة العربية:

المنتخب المغربي حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات، وحصد تسع نقاط، وهو ما لم يحقق أي منتخب باستثناء أصحاب الأرض؛ المنتخب القطري.

وفي دور ربع النهائي، ودع أسود الأطلس البطولة بصعوبة كبيرة عقب مباراة ملحمية أمام الجزائر، حسمتها ركلات الترجيح.

الوقت الأصلي للمباراة انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1، وفي الأشواط الإضافية، تقدم يوسف بلايلي للجزائر في الدقيقة 102، ثم أدرك بدر بانون التعادل للمغرب في الدقيقة 111.

لكن في ركلات الترجيح، فاز محاربو الصحراء بنتيجة 5-3، إذ أهدر كريم البركاوي الركلة الرابعة للمغرب.

لماذا الغضب من بنشرقي؟

وفقًا لـ"مغرب فوت" فإن وحيد خاليلوزيتش؛ المدير الفني لمنتخب المغرب، أعرب عن شعوره بالإحباط مما قدمه بنشرقي في البطولة، على المستوى الفني والبدني على حدٍ سواء.

وأشار الموقع المغربي إلى أن جناح الزمالك ربما سيكون خارج قائمة الأسود في كأس أمم إفريقيا، التي ستقام بداية العام المقبل في الكاميرون.

بنشرقي شارك في ثلاث مباريات بكأس العرب، صنع خلالها هدف وحيد، وخلق 7 فرص أخرى، بجانب تسديدة 7 تسديدات، منها 2 بين القوائم الثلاث.

فيما وصلت دقة تمريرات الجناح المغربي إلى نسبة 81.82%، وأرسل 17 عرضية، منها 7 فقط دقيقة.

لماذا قدم بنشرقي أداءً محبطًا؟

يبدو أن بنشرقي تفكيره الحالي منصب على مستقبله في الموسم المقبل، في ظل أزمة تجديد عقده مع الزمالك.

الإعلامي الرياضي خالد الغندور، أكد أن اللاعب أبلغ زملائه في منتخب المغرب، أنه لن يجدد عقده مع الفارس الأبيض، وسيرحل بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح الغندور أن الدحيل القطري مهتم بالتعاقد مع بنشرقي، وتراجع ناديا الوحدة والأهلي الإماراتيان عن التفاوض معه.

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