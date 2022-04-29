كأس العالم قطر 2022 .. 23 مليون تذكرة والسعودية ضد الأرجنتين الأكثر طلبًا

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تفاصيل جديدة تخص طلبات حجز تذاكر بطولة كأس العالم قطر 2022 والتي تقام الشتاء القادم.

جاء هذا بحسب ما ذكر الاتحاد الدولي في بيان نقلته "وكالة الأنباء الفرنسية"، وأكد خلاله أنه تلقى 23 مليون طلبًا لحجز تذاكر كأس العالم.

وأكد الاتحاد الدولي تلقيه حوالي 23 مليون طلبًا من أجل حجز تذاكر كأس العالم، على أن تُعلن نتائج القرعة بحلول نهاية مايو.

وفتح "فيفا" حجز التذاكر بنظام القرعة منذ الخامس من أبريل بعد انتهاء المرحلة الأولى في نهاية مارس.

ولا يتبقى الآن سوى مرحلة واحدة في بيع التذاكر ستكون بنظام أسبقية الحجز، وسيتم فتحها قبل بداية البطولة بأسابيع.

وفي الوقت نفسه أكد أن مباراة المنتخب الأرجنتيني ضد نظيره السعودي تعد ضمن المباريات الأكثر طلبًا في البطولة، مع مباراة إنجلترا ضد الولايات المتحدة والأرجنتين ضد المكسيك وبولندا ضد الأرجنتين بالإضافة إلى المباراة النهائية.

جدير بالذكر أن كأس العالم ينطلق يوم الإثنين الـ 21 من نوفمبر المقبل بمواجهة السنغال ضد هولندا، لكن المباراة الافتتاحية الرسمية ستكون مواجهة فطر بالإكوادور.