كأس الرابطة | ليفربول ينجو من فخ ليستر.. وتشيلسي يعبر برينتفورد

أسدل الستار مساء الأربعاء على منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، بعد أن أقيمت ثلاث مباريات شهدت نتائج منطقية إلى حد بعيد.

تشيلسي حجز مقعده في الدور نصف النهائي من كأس الرابطة بعد الفوز على برينتفورد بهدفين دون رد، بعد معاناة كبيرة بسبب الغيابات.

وافتتح "البلوز" التسجيل في الدقيقة 80 بهدف عكسي سجله بونتوس جانسون بالخطأ في مرمى فريقه، فيما عزز الإيطالي جورجينيو النتيجة لصالح تشيلسي من ركلة جزاء في الدقيقة 85.

فيما حقق توتنهام فوزًا صعبًا على جاره وست هام بهدفين مقابل هدف، ليتأهل "سبيرز" إلى نصف النهائي.

توتنهام افتتح التسجيل في الدقيقة 39 عن طريق الهولندي ستيفن بيرجوين، لكن وست هام نجح في تعديل النتيجة في الدقيقة 32 عن طريق جارود بوين، لكن لوكاس مورا لم يمهل الضيوف كثيرًا، حيث أضاف الهدف الثاني لصالح توتنهام في الدقيقة 34.

وفي مباراة مجنونة، تأهل ليفربول إلى نصف النهائي بعد الفوز على ليستر سيتي بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 3-3.

ليستر سيتي تقدم بهدفين متتاليين عن طريق جيمي فاردي في الدقيقتين 9 و13 من عمر المباراة، لكن أليكس أوكسلايد تشامبرلين قلص النتيجة في الدقيقة 19، قبل أن يعزز جيمس ماديسون النتيجة لصالح ليستر سيتي في الدقيقة 33.

وبهدفي فاردي في مرمى ليفربول، رفع المهاجم الإنجليزي المخضرم رصيده إلى 48 هدفًا ضد الأندية الستة الكبرى في الدوري الإنجليزي، وتفصله ستة أهداف فقط عن صاحبي المركزين الأول والثاني، واين روني وسيرخيو أجويرو.

ليفربول ضغط بقوة في الشوط الثاني، وتمكن من تقليص الفارق عن طريق البرتغالي ديوجو جوتا في الدقيقة 68، ونجح تاكومي مينامينو من تعديل النتيجة في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وفي ركلات الترجيح، تمكن لاعبو ليفربول من تسجيل خمس ركلات بنجاح وأخفق في ركلة، فيما أخفق ليستر سيتي في ركلتين، لينضم "الريدز" إلى ركب المتأهلين إلى نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وانضم ليفربول وتشيلسي وتوتنهام إلى آرسنال الذي تخطى عقبة سندرلاند مساء الثلاثاء بنتيجة 5-1، ليكتمل بذلك عقد فرق الدور نصف النهائي في كأس الرابطة الإنجليزية.