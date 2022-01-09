كأس إفريقيا | ثنائية فينسنت أبو بكر تقود الكاميرون لعبور بوركينا فاسو

حقق المنتخب الكاميروني الفوز في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021، بالفوز أمام بوركينا فاسو بثنائية مقابل هدف وحيد، على الملعب الأولمبي.

المنتخب البوركيني افتتح التهديف في المباراة في الدقيقة 24، بعدما أُرسلت عرضية من الجهة اليمنى، استقبلها جوستافو سانجاري بتسديدة في الشباك، في ظل غياب الرقابة الدفاعية.

قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق، أدرك الأسود غير المروضة التعادل من ضربة جزاء، احتسبها الحكم الجزائري مصطفى غربال، بعد الرجوع لتقنية الفيديو، سجل منها فينسنت أبو بكر هدف منتخب بلاده الأول.

وفي اللحظات الأخيرة من الـ45 دقيقة الأولى، أضاف أبو بكر الهدف الثاني للكاميرون، من ضربة جزاء جديدة، احتسبت أيضًا بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وبذلك تتصدر الكاميرون المجموعة الأولى بثلاث نقاط، وفي انتظار المباراة الثانية في المجموعة بين إثيوبيا والرأس الأخضر، التي تقام بعد ساعة من الآن.