كأس إفريقيا | المفاجآت تتوالى .. جامبيا تطيح بغينيا وتصعد لدور الثمانية

واصل منتخب جامبيا مفاجآته في كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021، بالتأهل لدور الثمانية بعد الفوز أمام غينيا بهدف نظيف، على ملعب كويكونج.

المنتخب الجامبي واجه مشكلة قبل بداية المباراة، بعدما قرر استبعاد إيبو توراي ونواه سونكو وسايدي جانكو من قائمة اللقاء، نظرًا لتعرضهم لتسمم غذائي.

وتألق حارس غينيا وأنقذ مرماه من هدف في الدقيقة 13 من تسديدة صاروخية بأقدام موسى بارو من خارج منطقة الجزاء.

أما مفاجأة المباراة كانت في الدقيقة 71، عندما استلم موسى بارو تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء، سددها قوية في المرمى، معلنًا عن الهدف الأول في اللقاء.

وقرر حكم المباراة أمين عمر، إلغاء هدف التعادل لغينيا في الدقيقة 77، بداعي وجود حالة تسلل على اللاعب إبراهيم كونتي.

وفي الدقيقة من 87 من عمر اللقاء، أشهر حكم المباراة الكارت الأحمر في وجه يوسوفا نجي؛ مهاجم جامبيا، على إثر تدخله العنيف على لاعب المنافس.

اللحظات الأخيرة من المباراة شهدت إثارة كبيرة من خلال هجمة ثلاثية لمنتخب غينيا، تصدى لها الحارس في البداية ثم العارضة وأخيرًا الدفاع الجامبي.

وخلال هذه الهجمة طالب لاعبو غينيا احتساب ضربة جزاء لصالحهم، بداعي وجود لمسة يد، لكن حكم تقنية الفيديو أكد عدم وجود أي أخطاء.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من الضائع، أشهر الحكم الإنذار الثاني ثم الطرد للاعب غينيا إبراهيما كونتي، ثم أطلق صافرته معلنًا تأهل جامبيا.

بهذا الفوز ينتظر منتخب جامبيا الفائز من مواجهة الكاميرون وجزر القمر، التي تنطلق بعد ساعة من الآن، في دور الثمانية.