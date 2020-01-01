كاسيميرو يعود وغيابات بالجملة في قائمة ريال مدريد لمواجهة إنتر

تعرف على قائمة ريال مدريد لمواجهة إنتر في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد عن قائمة فريقه لمواجهة إنتر بالجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي، وأعلن من خلاله عن جاهزية كاسيميرو بدنيًا للمباراة عقب تعافيه من فيروس كورونا.

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وكان اللاعب البرازيلي قد غاب عن مواجهات ريال مدريد ومنتخب البرازيل منذ السادس من شهر نوفمبر بسبب مرضه.

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وجاءت القائمة كالتالي:

كورتوا، لونين، ألتوبي.

كارباخال، فاران، ناتشو، مارسيلو، ميندي، تشاست.

كروس، مودريتش، كاسيميرو، أوديجارد،، إيسكو.

هازارد، أسينسيو، فاسكيز، فينيسيوس، دياز، روديجيو، دورو.

ويستمر غياب النجم الفرنسي كريم بنزيما الذي يعاني من إصابة عضلية أبعدته عن المواجهة الأخيرة لريال مدريد ضد فياريال في الدوري الإسباني.

كما يستمر غياب سيرخيو راموس وفيديريكو فالفيردي وألفارو أدريوزولا وإيدير ميليتاو بالإضافة للوكا يوفيتش لإصابات مختلفة ما بين عضلية وكورونا.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة في الوقت الحالي بأربع نقاط عقب مرور ثلاث جولات من دور المجموعات.