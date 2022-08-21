"كاسيميرو يذكرني بشفاينشتايجر ولن يغير الكثير في مانشستر يونايتد"

كاسيميرو قد يكرر تجربة شفاينشتايجر من جديد

كشف لاعب منتخب جهورية أيرلندا السابق توني كاسكارينو عن رأيه فيما يخص صفقة انتقال اللاعب كاسيميرو لفريق مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الحالي.

حيث أعلن فريق الشياطين الحمر ضم متوسط الميدان البرازيلي التاريخي للفريق الملكي، ويتبقى فقط تصاريح العمل للدخول في قائمة المدرب إريك تين هاج.

ومن جانبه تحدث لاعب تشيلسي ومارسيليا السابق عبر "talkSPORT" ليوضح أن تجربة كاسيميرو قد تشبه ما حدث من قبل مع باستيان شفاينشتايجر.

ماذا قال لاعب تشيلسي السابق؟

كانت صفقة متوسط الميدان الألماني إلى مانشستر يونايتد هي حديث الساعة في عام 2015، حيث انضم شفاينشتايجر من أجل الدخول في تحدٍ جديد في إنجلترا وهو الأمر الذي يشابه رغبة كاسيميرو.

لكنها لم تكن ناجحة على الإطلاق، حيث عانى باستيان مع المدرب لويس فان خال ومن بعده جوزيه مورينيو وانتهت قصته بالمشاركة في 35 مواجهة فقط بين أساسي وبديل قبل الرحيل إلى فريق شيكاغو الأمريكي في عام 2017.

وحول ذلك، قال توني: "الصفقة تذكرني بما حدث مع شفاينشتايجر، عندما جاء باستيان ليونايتد كان لاعبًا رائعًا، لكن قدميه لم تكن في نفس الحالة".

وواصل: "ربما هذا غير عادل من ناحية كاسيميرو، لكنني أعتقد أنه سيلعب مع مانشستر يونايتد، وسيدرك بسرعة أنه على بعد مليون ميل من مدريد".

وأوضح: "وهذا بخصوص اللاعبين وجودتهم وطريقة اللعب، عمله لن يكون سهلًا في يونايتد، فلا أراه اللاعب الذي سيدخل الملعب ومن ثم كل شيء سيتغير للأفضل".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يستعد لمواجهة فريق ليفربول في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الإثنين.