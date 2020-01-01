كاسيميرو: نقدم كل شيء من أجل زيدان، وهذا سر تراجع ريال مدريد

كارلوس كاسيميرو نجم ريال مدريد يتحدث عن الفوز الهام على أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.

أعرب كارلوس كاسيميرو نجم ريال مدريد عن سعادته بالفوز الهام الذي حققه فريقه على نظيره أتلتيكو مدريد في الجولة الـ 12 من الدوري الإسباني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح الموقع الرسمي للنادي الملكي، وأكد خلالها أن كل عناصر الفريق تقدم أفضل ما لديها من أجل زين الدين زيدان والشعار.

وقال كاسيميرو: "كل فريق له فترات تحسن وتراجع لكن مثل تلك الأمور طبيعية في ظل وجود ذلك العدد من المباريات، لقد قلت في المؤتمر الصحفي أننا لسنا ماكينات".

المزيد من الفرق

زيدان: كروس ومودريتش المخرج لنا من الصعاب

وأضاف: "لقد لعبنا ثلاث مباريات قوية للغاية وكانت جميعها في غاية الأهمية من أجل الحصول على الثقة، والكل قام بعمله بشكل رائع ونحن نلعب كرة قدم جيدة في مستويات عالية من الحماس والتحكم في اللقاءات".

وأردف: "لا أحتاج لأي جهد حتى أصف الذي يقوم به مودريتش وكروس، لقد عرفتهم منذ فترة بعيدة ومن دواعي فخري أن أتحدث عنهما، ويمكن للجميع أن يرى كيف يلعبون في الملعب".

وأكمل عن زيدان: "لدينا ثقة كبيرة في المدير الفني، ونقدم كل ما لدينا من أجله ومن أجل ذلك الشعار وهذا النادي، الجميع يقف سويًا في ذلك الوقت".

وأنهى تصريحاته: "لدينا الكثير من الحكام الرائعين في الدوري الإسباني، لكن من وجهة نظري فماتيو لاهوز هو أفضلهم".

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد ألحق بأتلتيكو مدريد الهزيمة الأولى مساء الأمس بعد أن حقق الفوز بهدفين نظيفين وأوقف مسيرة انتصارات جاره العاصمي.



