كاسيميرو: كامافينجا ليس مستقبل ريال مدريد، وهذا رأيي في مبابي!

أكد كارلوس كاسيميرو نجم فريق ريال مدريد على الإمكانيات الكبيرة التي يملكها الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

جاء هذا في المؤتمر الخاص بمواجهة إنتر في دوري أبطال أوروبا، وتطرق خلال تصريحاته للحديث عن إدواردو كامافينجا ودوره مع ريال مدريد.

وقال كاسيميرو: "مبابي لا يلعب لصالح ريال مدريد لكن يمكنني القول أنه لاعب عظيم للغاية، بالنسبة لي هو من أفضل ثلاثة لاعبين في العالم".

وأضاف: "وكل من يحب كرة القدم سيعجب بمبابي لأنه لاعبًا عظيمًا"، هو وفينيسيوس جونيور يمران بفترات رائعة".

وأردف عن زميله في ريال مدريد إدواردو كامافينجا: "هو لاعب شاب ولديه الكثير من الطاقة والرغبة في التعلم".

وأكمل: "من الطبيعي أن يأخذ بعض الوقت في التأقلم وأن يقع في بعض الأخطاء، لكننا نعتمد عليه في النهاية".

وأنهى كلماته: "هو ليس مستقبل ريال مدريد، هو بالفعل من الحاضر، ويحصل على الدقائق ونحن نعتمد عليه".

جدير بالذكر أن كاسيميرو خاض 20 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم ولم يسجل أي هدف لكنه صنع ثلاثة.