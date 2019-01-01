كاسيميرو يرفض لوم المهاجمين على قلة أهداف ريال مدريد

لاعب الوسط يُبرئ ساحة المهاجمين

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رفض كاسيميرو لوم مهاجمي ريال مدريد على قلة أهداف الفريق هذا الموسم، موضحًا أنهم يقومون بعمل ممتاز.

وسجل لاعب الوسط البرازيلي واحد من هدفي الريال ضد إشبيلية مساء اليوم ضمن الدوري الإسباني، فيما أضاف لوكا مودريتش الهدف الثاني ليمنحا الملكي انتصارًا ثمينًا بهدفين دون رد.

وقد تحدث كاسيميرو عقب اللقاء عن مشكلة غياب الأهداف قائلًا "لا تلوموا مهاجمينا على قلة أهداف الفريق، ريال مدريد مطالب دومًا بالفوز والمهاجمون يقومون بعمل ممتاز. فينيشيوس في مستوً مذهل وكريم بنزيما يحظى بموسمه الأفضل".

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اللاعب طالب بالتحلي بالهدوء في التعامل مع المهاجم البرازيلي الشاب، مضيفًا "ريال مدريد لا يُسجل الأهداف، لكن هذا ذنب الفريق بالكامل وليس المهاجمين".

ولم يُفوت اللاعب البرازيلي الفرصة دون الإشادة بزميله ومواطنه مارسيلو، صاحب الأداء المتراجع هذا الموسم والذي قاده للخروج من التشكيل الأساسي للفريق، إذ قال "هو لاعب عظيم ويعمل بجهد هائل في التدريبات. مارسيلو يعلم تمامًا أين يحتاج للتحسين، لكنه في نفس الوقت يُدرك أنه ظاهرة".

أتم "مارسيلو يعلم أنه أفضل ظهير في العالم، لكنه يبقى قرار المدرب. في نفس الوقت يبقى مارسيلو لاعبًا مهمًا لنا وسيُواصل كونه كذلك".