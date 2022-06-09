كاسيميرو: ريال مدريد لا يموت.. أنا وكروس ومودريتش نستحق البقاء في الأذهان

كاسيميرو ينظر بتقدير كبير لشريكيه في وسط ريال مدريد

كارلوس كاسيميرو هو قطعة أساسية في تشكيلة ريال مدريد خلال السنوات الأخيرة، لاعب الوسط البالغ من العمر 30 عامًا لا غنى عنه بالنسبة لتشكيلة كارلو أنشيلوتي.

لقد حقق كاسيميرو مؤخرًا لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة في مشواره، دخل تشكيلة من نجوم ريال مدريد الذين وصلوا إلى لقبهم الخامس في المسابقة وهم كارباخال وبنزيما وناتشو ومودريتش وإيسكو وبيل وكريستيانو رونالدو ومارسيلو، وبات على بعد لقب واحد ليكون أكثر من توج بالألقاب على مستوى دوري أبطال أوروبا تاريخيًا.

ضمن كتاب "الـ 14" الذي تطرحه صحيفة "آس" الإسبانية الأحد المقبل، يتحدث كاسيميرو عن العديد من التفاصيل المتعلقة بالبطولة الأخيرة وبمشواره مع ريال مدريد وعلاقته بكارلو أنشيلوتي.

يقول كاسيميرو في البداية عن مدربه في ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي: "أنشيلوتي قدوة في كل شيء، ويستحق كل شيء جيد يحدث له، لديه هوس بريال مدريد".

وعن علاقته بزميليه في خط وسط ريال مدريد، توني كروس ولوكا مودريتش، يقول كاسيميرو: "لقد بات من حقنا نحن الثلاثة أن نذكر لسنوات عديدة، بيريز يتحدث عن ثلاثتنا بشكل خاص".

15 لقبًا لدوري أبطال أوروبا فعلًا بين ثلاثي خط الوسط الأكثر إسهامًا في تاريخ ريال مدريد الحديث.

ويتحدث عن منطق ريال مدريد وآلية انتصاره في أحلك الظروف فيقول: "ريال مدريد نادٍ منتصر، لا يموت ريال مدريد أبدًا، هذا الشعار والرغبة في التتويج تأخذك إلى المستحيل".

ويبدي كاسيميرو فخره بكونه جزءًا من لافريق الذي دون الرابعة عشرة في أحلك الظروف فيقول: "سيبقى الأبطال الذي فازوا في باريس في الأذهان مدى الحياة، إنها أروع بطولة دوري أبطال أوروبا على الإطلاق".

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