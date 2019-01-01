كاسيميرو: كنت على أعتاب الرفض في ريال مدريد والانتقال إلى إنتر

تفاصيل مثيرة يكشف عنها النجم البرازيلي

هيثم محمد تويتر

كشف كاسيميرو، نجم ريال مدريد، عن بداياته الصعبة مع ناديه الحالي، وكيف لعب تغيير مركزه دوراً كبيراً في استمراره في صفوفه.

البرازيلي انضم لصفوف ريال مدريد في 2013، ولم يصبح أساسياً مع فريقه إلا بعد عودته من فترة إعارة مع بورتو بالدوري البرتغالي.

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وقال كاسيميرو مع " ‘Universo Valdano’ on #Vamos": "كنت أملك فرصة الذهاب إلى إشبيلية، إنتر، أو بورتو، ولكن لوبيتيجي أقنعني ببورتو".

وأضاف: "كان أفضل قرار في حياتي، ساعدني كثيراً ولعبت دائماً وعندما عدت لمدريد كنت لاعباً خبيراً وشاركت في الأبطال، كنت لاعباً مختلفاً".

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وواصل متوسط الميدان: "عند وصولي للمرة الأولى كان عمري 12 أو 13، كان هناك قرابة 300 لاعباً وفقط يختارون 50، عرفت نفسي كمهاجم".

واستمر: "المدرب سأل من يلعب كحارس ووجدت عدد قليل فقط، ثم سأل عن المهاجمين وكان هناك قرابة 40، ونفس الحال للاعبي الوسط، أدركت أن المنافسة قوية".

وختم: "عندما سأل من يلعب كخط وسط مدافع رفعت يدي، فقال لي أنت مهاجم، ولكن أصريت على قراري، وهنا بدأت الحكاية".

وشارك كاسيميرو حتى الآن في 204 مباراة مع الفريق الملكي بكل البطولات، وساهم في تتويجه بأربعة ألقاب لدوري الأبطال.

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