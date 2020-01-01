كاسيميرو : راموس قدوة لنا ويكتب اسمه في تاريخ ريال مدريد

وسط التكهنات حول رحيله عن النادي الإسباني

يؤمن كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد، أن زميله سيرخيو راموس، يكتب اسمه في كتب التاريخ، طوال مسيرته مع النادي الإسباني.

راموس انضم لريال قادمًا من إشبيلية في 2005، وظهر في 660 مباراة مع الفريق الإسباني، ونجح في هز الشباك مائة مرة حتى الآن.

العديد من التكهنات أثيرت الفترة الأخيرة حول مستقبل راموس، مع دخوله العام الأخير من عقده مع ريال، خاصة بعد توقف محادثات التجديد.

المزيد من الفرق

وقال كاسيميرو عن زميله:"سيرخيو قائد في غرفة الملابس وفي الملعب، من دواعي سروري أن أشاركه كل هذه السنوات، فهو يكتب اسمه في كتب تاريخ النادي".

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

وأضاف:"هو لاعب لا يستسلم أبدًا، يريد القتال والفوز دائمًا، يدفع الفريق للأمام ويمثل قدوة كبيرة لجميع اللاعبين".

وأما عن مركزه كلاعب وسط قال كاسيميرو:"أقول دائمًا أن لاعب كرة القدم سيتعلم المزيد من الأشياء الجديدة كل يوم مهما كان عمره، مركز لاعب الوسط الدفاعي كان شائعًا في البرازيل في الماضي، وامتلكنا العديد من النجوم فيه، هذا المركز أصبح من ضمن أهم العناصر لأي فريق الآن لدوره الكبير في توفير التوازن وسد الثغرات".

إقرأ أيضًا .. لأن الشمس يجب أن تغرب .. حان الآن موعد رحيل راموس وبناء دفاع ريال مدريد من جديد

زيدان: آمل أن تنصلح الأمور بين راموس والنادي، ونعلم أهميته لنا جيدًا

وتأتي تصريحات كاسيميرو قبل مواجهة ريال مدريد غدًا الأربعاء، أمام إنتر بدوري أبطال أوروبا، والتي ستؤثر بشكل كبير على حظوظ الفريق في التأهل لدور الـ16 من البطولة.