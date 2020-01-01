كاسيميرو: الكل يخسر النقاط، وهذا هو موقف ريال مدريد من التحكيم

كارلوس كاسيميرو نجم ريال مدريد يتحدث عن خسارة فريقه ضد ديبورتيفو ألافيس والتحكيم وتقنية الفيديو.

أكد كارلوس كاسيميرو نجم فريق ريال مدريد أن فريق ديبورتيفو ألافيس كان أفضل من فريقه في مواجهة الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب عقب المباراة، وتطرق خلالها للحديث عن تقنية الفيديو والحكام وتكرار الإصابات.

وقال كاسيميرو: "لقد قاتلنا في المباراة وقدمنا كل ما لدينا، لكنهم لعبوا مباراة أفضل من ريال مدريد".

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وأضاف: "حصلنا على الكثير من الفرص الجيدة لتسجيل الأهداف لكننا لم نفعل ذلك، بينما هم سجلوا فرصهم".

وأردف عن الإصابات: "لم نحصل على فرصة جيدة للتحضير للموسم، لكن علينا أن نستمر في العمل، لا يزال هناك الكثير من المباريات والكل يخسر في الدوري ونحن الأبطال".

وأنهى كلماته بالحديث عن الحكام: "لا أعتقد أن الوقت صحيح للحديث عن ذلك، تقنية الفيديو هنا لتساعد الكل، والدوري الإسباني يملك أفضل الحكام".

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل في الوقت الحالي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة ومعدد بالتراجع للمركز الخامس.