كاسيريس: لا يمكنني قول الكثير عن رونالدو

المدافع سعيد بالعودة إلى يوفي للمرة الثالثة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى مارتن كاسيريس مدافع يوفنتوس سعادته بالعودة إلى الفريق الإيطالي للمرة الثالثة.

وقال كاسيريس:"أتمنى أن أسجل في بدايتي كما فعلت في المرتين السابقتين".

وأضاف:"حين تلقيت مكالمة تطلب مني العودة ليوفنتوس عاد الماضي إلى عقلي، يوفنتوس هو الفريق الذي أخذ قلبي".

وأوضح:"أهداف النادي واضحة، نريد الفوز بالمزيد. يوفي نادي رائع لا يتعب من الفوز كما حدث في الماضي".

أما عن كريستيانو رونالدو نجم الفريق الجديد قال:"لا يمكنني قول الكثير عنه، لقد حظي بمسيرة رائعة، إنه يواصل إثبات نفسه كلاعب في الكرة الإيطالية أيضاً".

وكان رونالدو قد انضم للفريق في يوليو الماضي قادماً من ريال مدريد مقابل 117 مليون يورو.