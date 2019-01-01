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الدوري البرتغالي الممتاز

كاسياس ينفي شائعات قراره اعتزال كرة القدم

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هل تتسبب الأزمة القلبية في إعلان كاسياس اعتزاله كرة القدم؟ الحارس يجيب
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

نفى إيكر كاسياس، حارس مرمى بورتو، شائعات اتخاذه قرار باعتزال كرة القدم بعد الأزمة القلبية التي تعرض لها.

كاسياس تعرض لأزمة قلبية في تدريبات الفريق البرتغالي وأجرى عملية جراحية.

وقال كاسياس في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "صباح الخير عليكم جميعًا، سوف يأتي اليوم الذي اعتزل فيه دون شك ولكن ليس الآن، دعوني أعلن هذا الأمر حينما يحين الوقت".

وتابع: "الآن أتابع مع الطبيب فيليبي ميكادو والأمور تسير على ما يرام وحينما يظهر أي شيء جديد سوف أعلنه بنفسي للجميع".

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صحيفة "أو جوجو" أكدت أنّ كاسياس قرر اعتزال كرة القدم وسوف يتم الإعلان الرسمي خلال أيام.

وكان الطبيب الشخصي للحارس قد أبدى تخوفه من عودة الأزمة حال استمر كاسياس في الملاعب ونصحه بالاعتزال.

جدير بالذكر أنّ جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد السابق، تواصل مع إدارة بورتو للاطمئنان عن سلامة بطل كأس العالم 2010.

وكان ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، قد وجّه رسالة إلى كاسياس يتمنى له سرعة التعافي بعد تعرضه لأزمة قلبية مع بورتو.

 

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